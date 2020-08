Elon Musk: ¿Por qué le pide a sus seguidores de Twitter que lo «destrocen» en Wikipedia? 

El millonario y director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, pidió este domingo 16 de agosto a sus casi 38 millones de seguidores en Twitter que lo ‘destruyeran’ en Wikipedia.

«La historia la escriben los vencedores, excepto en Wikipedia, jaja», escribió el empresario.

History is written by the victors … except on Wikipedia haha — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2020

«Por favor, destrócenme en Wikipedia, se lo ruego», pidió Musk a sus seguidores en otro tuit.

Please trash me on Wikipedia, I’m begging you — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2020

Como era de esperar, sus seguidores no tardaron en reaccionar y utilizaron toda su creatividad para modificar a su antojo la página que hace referencia a Musk en la enciclopedia en línea.

Unos de los internautas publicó: «Elon Reeve Musk es un pedazo de mierda, ingeniero, diseñador industrial, emprendedor tecnológico y filántropo. Elon apesta. Hizo que los vendedores en corto perdieran mucho dinero, no deja que nadie intente reescribir el piloto automático y el ‘Día de la Batería’ se ha retrasado hasta el 22 de septiembre. Todos quieren un Cybertruck, pero todavía no tienen fábrica porque Elon es un director ejecutivo terrible. Todas las grandes guerras, enfermedades y desastres financieros del siglo pasado pueden atribuirse directamente al Sr. Musk o a alguna de sus empresas. Todo el mundo está también de acuerdo en que estos memes no son divertidos».

Algunas personas también lo llamaron rapero en Wikipedia agregando sus calificaciones, «Elon Reeve Musk (nacido el 28 de junio de 1971) es un «ingeniero, diseñador industrial, emprendedor de tecnología, filantropía y rapero».

Elon Reeve Musk, engineer, industrial designer, technology entrepreneur, philanthropist and rapper pic.twitter.com/9BADOWPMqW — yunusshhhh (@BetterCallYohn) August 16, 2020

Según una guía práctica oficial, Wikipedia se trata de una wiki, lo que quiere decir que cualquiera puede editar casi cualquier página y mejorar los artículos de inmediato. No es necesario registrarse para hacer esto, y las personas que hayan editado se conoce como ‘wikipedista o editor’. Es así, como las pequeñas ediciones se suman, y cada editor puede aportar contenido.

Sin embargo, después de la cantidad de usuarios que accedieron a la Wikipedia de Musk, su página ahora se encuentra bloqueada y dice «esta página está protegida para evitar el vandalismo».

No can do 😭😢They got your all locked down ⛓ 🔒 pic.twitter.com/GXokCHAUPm — Jim Hall 🚀✨ (@jhall) August 16, 2020

El problema de Wikipedia y Elon Musk comenzó en 2019 cuando el multimillonario tecnológico verificó su propia página en el sitio web.

A través de su cuenta en Twitter, Musk expresó que quería que alguien eliminara el término «inversionista» de la página sobre él, ya que asegura que no hace ningún tipo de inversiones.

Aunque si admitió que en el pasado ha invertido en iniciativas como el emprendimiento de investigación en inteligencia artificial, DeepMind.

«Acabo de ver mi wiki por primera vez en años», escribió Musk en 2019. «¡Es una locura! Por cierto, alguien puede eliminar ‘inversionista’. Básicamente hago cero inversiones. Si Tesla y SpaceX quiebran, yo también lo haré. Como debería ser».