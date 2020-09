Twitter recupera la herramienta que ‘robada’ en el hackeo que sufrió en julio de 2020

La red social Twitter volvió a habilitar a los usuarios la herramienta de descarga de datos, que desactivó tras el hackeo que sufrió la plataforma a mediados de julio.

Ahora, casi dos meses después de desactivar la función como medida de precaución, todos los usuarios de la plataforma pueden volver a descargar su archivo de Twitter desde la configuración de su cuenta, según ha informado la compañía.

Para acceder, los usuarios tan solo tendrán que entrar en el apartado de ‘Configuración’ de la red social, seleccionar ‘Cuenta’ y después ‘Tus datos de Twitter’.

Los usuarios deberán introducir su contraseña para comenzar la descarga de datos.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020