iPhone 12: Esto es todo lo que debes saber sobre la nueva ‘keynote’ con 5G de Apple 

El próximo 13 de octubre se perfila como el día en que veremos los nuevos iPhone 12, tras la presentación de los nuevos Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad 8 y iPad Air 4.

Se espera al menos una keynote más en la que veamos estos dispositivos, con posibilidades de que en noviembre haya otra adicional con los nuevos Mac Apple Silicon.

Se ha dicho que Apple añadiría un panel ProMotioncomo el que vemos en algunos iPad y que cambia automáticamente la tasa de refresco entre 60 y 120 Hz. De este modo, Apple entraría a competir con sus smartphones en un terreno en el que desde hace un tiempo vemos a muchos fabricantes de Android entrar, viendo tasas de refresco de 90 y 120 Hz incluso en la gama media, aunque de manera similar a lo que hemos visto en los Galaxy Note 20 y la frecuencia adaptable.

El CEO de la matriz de EE en Reino Unido aseguraba que el iPhone con 5G está a “días” de ser desvelado.

Un supuesto empleado de un operador holandés indicó a AppleInsider que la fecha del evento sería el 13 de octubre.

Jon Prosser, filtrador de algunos secretos de Apple con una precisión discutible, también recuerda que ese día encaja con sus fechas. En concreto, con la semana 42 que arranca el 12 de octubre y que desveló el pasado mes de agosto:

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020