Twitter prohíbe los ‘tweet’ para desear la muerte del contagiado Donald Trump

Twitter anunció que los usuarios de la plataforma no pueden publicar sus deseos sobre la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La red social advierte que el número de mensajes ‘haters’ aumentó desde que el pasado viernes se conoció que tanto él como su esposa, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus.

Twitter señaló que los ‘tweet’ que deseen la muerte de Trump «tendrán que ser eliminados», refiriéndose a una norma de «comportamiento abusivo» que se encuentra en sus políticas.

«No toleramos contenido que desee, espere o exprese un deseo de muerte, lesiones corporales graves o enfermedades mortales contra un individuo o grupo de personas», indicó Twitter.

Asimismo, afirmó a través de su cuenta oficial del equipo de Comunicaciones, que las publicaciones que desean o esperan la muerte, daños corporales graves o enfermedades fatales contra ‘cualquier persona’ no están permitidos y deben eliminarse».

La compañía también ha subrayado al portal Vice que «esto no significa la suspensión automática» y que «no tomará medidas de cumplimiento en cada tweet».

«Damos prioridad a la eliminación de contenido cuando tiene una llamada a la acción clara que podría causar daños en el mundo real», explica Twitter.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf

— Twitter Comms (@TwitterComms) October 2, 2020