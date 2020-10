¡Control de calidad del Tesla en ridículo!: Recién salido del concesionario, su techo sale volando en plena autopista

Recientemente, han sido varios los propietarios de vehículos Tesla que han advertido que sus automóviles sufrían de problemas en el sellado de sus techos: desde unidades del Model Y en las que se filtraba agua al habitáculo, hasta un Model X que comenzó a perder partes del techo en autopista.

El hijo del comprador de un Tesla Model Y denuncia que el techo del auto recién salido de un concesionario se desprendió en plena marcha por la interestatal 580, en el norte de California (EE.UU.), por un aparente descuido de un empleado del fabricante a la hora de sellar ese elemento al chasis.

En un video publicado en Twitter por Nathaniel Galicia Chien, quien se encontraba dentro del vehículo, se aprecia cómo el flamante auto eléctrico circula sin el cristal panorámico que el modelo utiliza como techo.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L

— Nathaniel (@TheNastyNat) October 5, 2020