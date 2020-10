Llega a Marte el Tesla descapotable de SpaceX que deambula por el espacio 

Tras dos años y ocho meses de su lanzamiento desde la plataforma 39A de Cabo Cañaveral, el Tesla Roadster sigue su camino estelar.

El descapotable rojo de Elon Musk, con el muñeco ‘Starman’ al volante, ya vuelve hacia la Tierra.

El Tesla, que fue lanzado al espacio a bordo de un gigantesco cohete Falcon, de la compañía SpaceX, en su órbita por el Sistema Solar ahora avanza de nuevo hacia nuestro planeta, según informa la webwhereisroadster.com, que se nutre de los datos ofrecidos por al Laboratorio de Propulsión a Chorro (JLP) de la Nasa. Y se prevé que pase cerca de la Tierra, a tan solo 0,275 unidades astronómicas, el 30 de marzo de 2021.

«Starman, al que la última vez que se le vio fue abandonando la Tierra, hizo su máxima aproximación a Marte hoy, a unas 0,05 unidades astronómicas (unos ocho millones de kilómetros)», anunció SpaceX en Twitter. Starman no quiso hacer ninguna declaración al respecto.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7

— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020