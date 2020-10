La nueva sensación de los memes que arrasa en las redes: Una vaca que ‘cree ser un perro’ ¿Por qué se sienta así?

Una vaca que ‘cree ser un perro’ es la nueva sensación en las redes: ¡Se sienta como todo un can!

Como la espuma se ha hecho viral un mensaje de Twitter con imágenes de vacas sentadas con las patas traseras extendidas hacia adelante de manera similar a como hacen algunos perros.

El tuit original, publicado el pasado lunes, ya ha recibido casi 300.000 ‘me gusta’ y fue compartido más de 52.000 veces.

THE COW. IT SITS. pic.twitter.com/EpdAEYsqNH

«La vaca. Se sienta», reza la publicación.

Muchos tuiteros se sorprendieron con la simpática imagen, pues aseguran que jamás habían imaginado que las vacas fueran capaces de adoptar semejante posición.

a proper gentleman indeed pic.twitter.com/m5iZQm6yxU

«Todo un verdadero caballero», señala un usuario sobre la pose del rumiante.

Ya love to see it pic.twitter.com/NaIVa5mOR4

— Mikey (@mikelcotten77) October 6, 2020