¿Tecnología 4G en la luna?: Nokia instala el primer sistema de comunicaciones en el espacio que estará listo en 2028

La Nasa ha seleccionado a 14 empresas estadounidenses, incluidas varias pequeñas empresas, como socios para “desarrollar una gama de tecnologías que ayudarán a forjar un camino hacia las operaciones sostenibles de Artemisa en la Luna para finales de la década”.

A este respecto la Nasa acaba de firmar un contrato con Nokia para desplegar una red de telefonía 4G en la luna.

El contrato tiene un valor de 14,1 millones de dólares, importe que forma parte de los 370 millones en contratos firmados por la Nasa con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo para la exploración espacial.

Esas innovaciones incluyen generación de energía remota, congelación criogénica, robótica, aterrizaje más seguro, además de la tecnología 4G.

Pero la NASA busca simplificar eso, al menos en la Luna, donde planean contar con una red de comunicación 4G para 2028. Y Nokia va a ser la encargada de encontrar una solución a ello.

