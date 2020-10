Crean el primer sable láser ‘real’ a lo Star Wars que es capaz de cortar el acero como si fuera mantequilla

Tal y como una película de ciencia ficción, al mejor estilo de Star Wars, un YouTuber ha creado una espada láser a imagen y semejanza de las que utilizan los Jedi, y que además funciona y es capaz de cortar acero.

Se trata de James Hobson, quien ha logrado fabricar junto con un grupo de ingenieros el primer sable láser que, a una temperatura de 2000 grados celsius, es capaz de cortar cualquier metal y, además, ser completamente retráctil según la persona que lo encienda.

Cambia de color y corta el metal como si fuera mantequilla.

Cabe destacar que muchos seguidores de la saga han intentado crear un sable de luz genuino, pero solo han logrado lograr el aspecto mediante el uso de tubos de metal no retráctiles y luz.

El Youtuber conocido como The Hacksmith ha aplicado los principios de la ingeniería láser para crear la espada.

Recientemente, ha publicado un video en su serie “Make It Real”, que puede verse en su canal de YouTube, demuestra cómo ha fabricado este arma.

También ha explicado que “las teorías dicen que el plasma se mantiene mejor en un rayo mediante un campo magnético, lo cual, científicamente, se comprueba».

Continúa relatando en su vídeo:

YO THEY FINALLY MADE AN ACTUAL LIGHTSABER. NOW WE CAN SKEEESHSKEESH 🤯🤯 thank u hacksmith pic.twitter.com/Xav2V13nvy

— enderdragon (@padukatamvvan) October 9, 2020