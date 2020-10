Phasmophobia, el videojuego de terror psicológico que causa sensación en el mundo

A pocos días de celebrar Halloween Amoung Us, el juego que era considerado como el número uno del 2020, ha perdido su trono. Ahora ha llegado para quedarse el videojuego de terror Phasmophobia.

Creado de manera independiente y dirigido al segmento del miedo y el terror, a diferencia de su competidor, esta creación espeluznante fue idea de una sola persona.

Phasmophobia alcanzó el éxito por su dinámica colaborativa de hasta cuatro personas, las cuales deberán cumplir la misión de identificar varios de los espíritus existentes. Para ello tendrán a la mano luz infrarroja, cámaras y visión nocturna.

Kinetic Games, la empresa desarrolladora otorgó un truco lo que reforzó el ascenso del videeojuego, y se trató del método procedimental.

Para detectar y certificar que hay una presencia, los jugadores deben determinar el patrón de comportamientos de los 10 fantasmas, los cuales aparecen de manera aleatoria.

Este juego de terror es una experiencia que se debe tomar con bastante calma, la suficiente para mantenerse centrado en el objetivo: descubrir a las presencias paranormales.

Conociendo el nombre de la presencia, luego de leer los objetivos de la misión y teniendo nociones de donde se encuentra, habrá que llamarlo. Sí, usando un micrófono. Conocer sus fortalezas y debilidades para lograr dejar una marca en la partida.

Todos los espíritus son diferentes y cada uno irá dejando huellas para brindar a sus presas la oportunidad de identificarlo. Bien sea cerrando las puertas bruscamente, apagando las luces, crujiendo el piso entre otras migajas de pan.

Cinco minutos será el tiempo límite para detectar y clasificar al enemigo, antes de que se vuelva agresivo y acabe con todo lo que consiga a su paso.

Los gamer también podrán usar el camión (punto de inicio de la partida), para explorar los alrededores con la cámara y comunicarse con sus compañeros a través de la radio.

Actualmente, Phasmophobia tiene un valor de 11,59 euros, aunque se espera que el año siguiente llegue a todas las plataformas, además de Steam.

Eso si, si se quiere tener éxito, los miembros del grupo deben trabajar en equipo, mantener una buena comunicación en cada partida y así disfrutar de la experiencia inmersiva con gráficos y sonidos realistas.

A pesar de que está disponible desde el pasado 18 de septiembre, el juego aún se encuentra en desarrollo y se descarga bajo un esquema de «acceso anticipado». Así los desarrolladores recolectan información importante para mejorarlo y lanzar un producto de calidad.

En la lista de Lo Más Vendido en el Mundo de Steam muestra que Phasmophobia fue el juego que más ingresos generó por ventas en Steam durante los últimos 7 días. Detrás de él se encuentra Among Us, el título sensación de los últimos meses.

Pero, ¿qué otros títulos aparecen en la lista? Hay varios como The Outer Worlds, el cual recientemente hizo su estreno en Steam. También llama la atención que Fall Guys: Ultimate Knockout estuvo cerca de quedar fuera del Top 10 de ventas.

Phasmophobia

Among Us

The Outer Worlds

Cyberpunk 2077

Baldur’s Gate 3

Hades

Tabletop SImulator

Fallout 4: Game of the Year Edition

Fall Guys: Ultimate Knockout

Raft