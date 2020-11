Envía un selfi a su novia y lo pilla siendo infiel por el reflejo de sus gafas

La tecnología y las redes sociales han cambiado nuestras vidas. Para bien o para mal, nuestro día a día se ve influenciado por los avances científicos y tecnológicos.

Tal es el caso, de esta pareja cuya ruptura se vio afectada por la ‘torpeza’ de un infiel al enviar una fotografía a su novia.

Se trata de Sydney Kinsch quien reveló a través de un video en Tik Tok el momento exacto en el que pilló a su novio siendo infiel.

Kinsch compartió la imagen que le había enviado su pareja, en la que aparentemente todo estaba bien, pues aparecía «solo» en su automóvil; sin embargo, un pequeño detalle puso en evidencia la verdad.

En la imagen, se puede apreciar a un hombre luciendo unas gafas de sol negras, en uno de los lentes se refleja su brazo sobre el volante y en otro se ven claramente las piernas de su acompañante. Parece que olvidó revisar la instantánea antes de enviársela a Kinsch, quien no pasó por alto el pormenor y decidió enfrentarlo.

Sydney dice en su publicación en TikTok:

Esa vez que mi novio de cuatro años me dijo por Snapchat que me estaba siendo infiel.

También aclara en la biografía de su Tik Tok: «No era su hermana, no era su prima».

«Le llamé y le pregunté si se daba cuenta de que me había enseñado a una zorra en su Snapchat y dijo que no tenía ni idea», explicó ella en los comentarios del vídeo. «Se lo envié y me llamó loca porque era la novia de nuestro amigo y me dijo que si no le permitía tener amigos».

Sydney comentó también que descubrió meses después que su novio le había puesto los cuernos con varias mujeres más.