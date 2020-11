Twitter intentará persuadir a los usuarios de dar ‘like’ a los tweet polémicos.

La red social extenderá su advertencia sobre contenido considerado como controvertido a los intentos de los usuarios de marcar un ‘Me Gusta’ en aquellos ‘tuits’ que la plataforma detecte que violan las políticas sobre desinformación.

En el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Twitter empezó a avisar a los usuarios cuando estaban a punto de ‘retuitear’ o citar un ‘tuit’ etiquetado como contenido que viola sus políticas sobre desinformación.

En una situación así, aparece un mensaje, una notificación que indica que se trata de contenido controvertido, cuya finalidad es que el usuario sea más consciente del contenido que ve o comparte en la red social.

Según la compañía, estas advertencias han reducido en un 29 por ciento la cita de ‘tuits’ que contienen desinformación relativa al COVID-19 y las elecciones estadounidenses. Por ello, ha anunciado en su cuenta de Soporte que extenderá esta advertencia de contenido controvertido cuando se intente marca un ‘Me Gusta’ en un ‘tuit’ etiquetado como desinformación.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020