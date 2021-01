Donald Trump acusa a la Big Tech de estar dividiendo en dos a la sociedad de EEUU

Donald Trump sabe de lo que habla, porque lo sufre en sus propias carnes.

El presidente de Estados Unidos culpó este 12 de enero de 2021 a las grandes empresas tecnológicas de dividir al país días después de que Twitter y Facebook (NASDAQ:FB) lo vetaran en sus plataformas por alentar el asalto al Capitolio.

«Creo que las grandes tecnológicas están haciendo algo horrible por nuestro país y para nuestro país, y creo que será un error catastrófico para ellos. Están dividiendo y son divisivas»

Eso dijo Trump a la prensa al comienzo de un viaje a Texas.

Asimismo, afirmó que las empresas cometieron un «terrible error» y hay un «movimiento contrario» a las acciones adoptadas por las plataformas del ‘Big Tech’, aunque no especificó a qué se refería.

La semana pasada, Twitter, Facebook, Google -propiedad de Alphabet Inc-, Apple Inc y Amazon.com Inc adoptaron sus acciones más enérgicas hasta la fecha contra Trump para limitar su alcance.

En sus argumentos, citaron el potencial de violencia continua derivada de las publicaciones del líder republicano tras el asalto de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero, en el que murieron cinco personas.

Apple, Google y Amazon también suspendieron Parler -una aplicación pro-Trump donde los usuarios han amenazado con más violencia- de sus respectivas tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento de sitios web.

Estas decisiones enfurecieron a Trump, quien aseguró de forma inmediata que «¡no seré SILENCIADO!» y prometió un «gran anuncio pronto».

Trump se ha enfrentado repetidas veces a las grandes tecnológicas, criticando las protecciones de las que disfrutan en virtud de una ley llamada Sección 230, que las protege de la responsabilidad por el contenido publicado por los usuarios. Si bien ha exigido la derogación de la ley, sus llamados no han encontrado suficiente apoyo en el Congreso.