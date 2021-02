Hugo Pereira desmonta al ‘progre’ Javier Ruiz por su demagogia en Cuatro con Wall Street Wolverine

El colaborador de Estado de Alarma TV, Hugo Pereira, desmontó la demagogia e incorrecciones en las que incurrió Javier Ruiz cuando trataba de reprocharle al ‘youtuber’ Wall Street Wolverine su ida a Andorra para sortear la altísima presión fiscal que debemos soportar en España.

Pereira comienza recordando que España ocupa la cuarta posición con mayor esfuerzo fiscal: los españoles, por ejemplo, pagamos en impuestos un 9% más que los suecos, un 21% más que los estadounidenses o un 8% más que los alemanes. “Quedarse y pagar impuestos en España con el gobierno socialcomunista que padecemos, que con la contracción más grande del PIB desde la Guerra Civil se dedica a subir los impuestos y a elevar el gasto público en un 10,3% para el 2021, no es de ser patriota es de ser gilipollas”.

El colaborador de Estado de Alarma TV recuerda que el ejemplo típico que los progresistas introducen en los debates sobre fiscalidad, el caso de Dinamarca, es ciertamente falsario: “sí es cierto que la presión fiscal de Dinamarca es superior a la de España, concretamente es un 45,4% del PIB, pero los progres suelen omitir por conveniencia el importante dato de la renta per cápita: en Dinamarca la renta por habitante prácticamente duplica la nuestra”.

En la entrevista que Cuatro Al Día le hizo al ‘youtuber’ Víctor Domínguez (Wall Street Wolverine) también salió el tema de la sanidad. Ante esto, Hugo Pereira lamenta que algunos de los periodistas presentes no su hubieran leído los datos: “según la revista británica especializada en medicina, The Lancet, Andorra encabeza el ranking mundial mientras que la sanidad española ocupa el puesto 90, normal que Víctor quiera ir a la sanidad andorrana”. Y en cuanto a la pregunta cargada de demagogia de Javier Ruiz, “¿no te preocupa que los niños que te ven aprendan la lección de no pagar impuestos?”, Pereira dice que “la lección que seguro que los niños no deben aprender es la de tener que pagar impuestos para sostener un Ministerio como el de Igualdad que se dedica a potenciar que las chicas lleguen borrachas y solas a casa, que dice que el color rosa oprime o que hace contratos a amigos de los marqueses de Galapagar”.

Y finalmente Hugo Pereira carga contra Javier Ruiz diciendo que “debe ser una de las pocas personas en España que todavía cree que el sistema de pensiones es sostenible”. Todos los datos demuestran que es completamente insostenible: “el sistema de pensiones tiene un déficit anual recurrente y una deuda que fue de 100.000 millones de euros en 2020, además se estima que para el 2051 haya 2,27 mayores de 64 años por cada joven menor que 16 años y que la tasa media de ahorro de los españoles es muy inferior a la media de los países de la OCDE”, expone Pereira.