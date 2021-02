DeStalk: El moderno proyecto de la UE para combatir la violencia de género y acoso online

La Unión Europea está utilizando la tecnología para luchar contra dos graves problemas de la sociedad: la violencia de género y acoso online.

El proyecto ‘DeStalk‘ abordará los problemas que representan las nuevas formas de violencias de género en el ámbito digital y a través del ‘malware’ espía conocido como ‘stalkerware’, mediante la formación de los profesionales que trabajan con las víctimas y los agresores, y de los responsables políticos.

‘DeStalk’ es un proyecto de la Unión Europea que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a través de su Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, y en el que trabajan de forma conjunta European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, Fundación Blanquerna, Kaspersky, Una Casa per l’Uomo y Regione del Veneto.

El proyecto aborda los problemas de la ciberviolencia y el ‘stalkerware’, este último un ‘software’ disponible en el mercado que se utiliza para espiar en secreto la vida privada de otra persona a través de un dispositivo inteligente.

En un plazo de dos años, el equipo europeo del proyecto, formado por expertos en violencia de género y ciberseguridad, desarrollará conjuntamente el contenido formativo y formará a los profesionales de los servicios de apoyo a las víctimas y de los programas para agresores en los servicios sanitarios y sociales.

Asimismo, capacitará a los principales interesados de las autoridades regionales y gobiernos para aumentar la concienciación del público en general y tomar medidas contra la ciberviolencia, como informan desde Kaspersky en un comunicado.

En Europa, siete de cada diez mujeres que han sufrido ciberacoso también han sufrido al menos una forma de violencia física o sexual por parte de su pareja, según datos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género.

El 71% de los maltratadores domésticos vigilan las actividades ‘online’ de las mujeres, y el 54% rastrea los teléfonos móviles de las víctimas con software de tipo ‘stalkerware’.

Los datos de la compañía de ciberseguridad Kaspersky revelan un aumento interanual del 67% del uso de este tipo de ‘software’ espía en los dispositivos móviles de sus usuarios a nivel global, siendo los países europeos más afectados Alemania, Italia y Francia.