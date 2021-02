Las etiquetas identificativas que Twitter pondrá a las cuentas oficiales de gobiernos y jefes de Estado

Twitter sigue implementando cambios dentro de la red social para aumentar la calidad de los perfiles.

La app identificará a partir del 17 de febrero las cuentas personales de los jefes de Estado y verificará las cuentas de ministros, funcionarios, portavoces e instituciones de diferentes países, entre ellos España.

El pasado agosto Twitter ya añadió etiquetas identificativas a las cuentas de importantes funcionarios y de medios de comunicación afiliados de los cinco miembros permanentes de la ONU: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Como ha informado la red social en un comunicado, desde el 17 de febrero Canadá, Cuba, Ecuador, Egipto, Alemania, Honduras, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Arabia Saudí, Serbia, España, Tailandia, Turquía y Emiratos Árabes se unirán a la lista de países cuyas cuentas de Twitter serán etiquetadas.

Por tanto, Twitter verificará las cuentas de funcionarios gubernamentales importantes, incluidos minitros de Exteriores, entidades institucionales, embajadores, portavoces oficiales y líderes diplomáticos. Además, añadirá etiquetas identificativas a las cuentas personales de los jefes de Estado de estos países.

Esta política de Twitter está relacionada con su voluntad por «proporcionar a las personas un contexto para que puedan tomar decisiones informadas sobre lo que ven y cómo interactúan en Twitter», ha explicado la compañía. Al hacer clic en una etiqueta, los usuarios acceden a un artículo (‘Sobre las etiquetas en cuentas de medios afiliados al gobierno y al Estado en Twitter’) donde se explica la política y se les remite al Informe de Transparencia de Twitter.

Además, la red social está actualizando el texto de las etiquetas de las cuentas gubernamentales para diferenciar entre individuos e instituciones.

Por el momento, Twitter se ha enfocado en los altos funcionarios, jefes del Estado e instituciones que son la voz oficial del Estado en el exterior, pero según ha informado la red social, en los próximos meses aplicarán etiquetas adicionales en las cuentas de medios relevantes próximos a los Estados.

When it comes to conversations with government and state-affiliated media accounts on Twitter, we’re helping to make the experience more transparent.

We'll now use two distinct profile labels for these types of accounts, so you can easily identify them and their Tweets. (1/2) pic.twitter.com/JW67o422MO

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 6, 2020