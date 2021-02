Cómo diseñaron los futuristas cascos robóticos de Daft Punk

Los cascos futuristas son una de las marcas mundialmente conocidas de Daft Punk.

El dúo musical, formado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, se ha caracterizado por utilizar trajes, máscaras y cascos robóticos tras los que ocultar su apariencia, y cuyo proceso de creación ha compartido uno de sus seguidores.

Daft Punk no siempre fueron los dos músicos ocultos tras un casco de robot (ni se llamaron Daft Punk en sus orígenes), pero la estética robótica, más próxima a los videojuegos y al anime, ha quedado como su seña de identidad.

En Twitter, Luke Perez, a través de la cuenta Daft Punk Fandom, ha compartido una serie de bocetos y fotos a través de los que explica la evolución de los cascos de robot del grupo.

Perez, que se presenta como «historiador de Daft Punk», explica que los directores de vídeo Alex Courtes y Martin Fougerol dibujaron los primeros bocetos de los cascos robóticos, que posteriormente fueron diseñados por Tony Gardner y fabricados por la compañía Alterian Inc, especializada en maquillaje y efectos especiales. Gardner y Alterian Inc también se encargaron de diseñar guantes de robot para Daft Punk.

A esos iniciales cascos robóticos se les incluyeron luces LED, que desplegaban distintos efectos de iluminación, diseños y mensajes.

The creation of the original Daft Punk robots. A thread. pic.twitter.com/Byuo6yjic2

— Daft Punk Fandom🤖🤖 (@Daft_Wub) February 18, 2021