Elon Musk desata el cachondeo en Twitter con su «argumento más potente contra la existencia de los extraterrestres»

Lo de Elon Musk es para hacérselo mirar.

El día en que no la lía parda, provocando un subidón del Bitcoin, la monta con su plan de colonicar Marte.

Nunca descansa el hombre más rico del Planeta Tierra.

Y lo volvió a demostrar este 23 de marzo de 2020 en redes sociales.

El siempre activo director ejecutivo de Tesla y SpaceX causó un revuelo en las redes sociales al publicar este martes en Twitter un meme con «el más poderoso argumento contra la existencia de los extraterrestres».

Su irónico mensaje contiene dos gráficas que comparan el proceso de sofistificación experimentado por las cámaras desde el siglo XIX con la evolución de la calidad de resolución de las supuestas imágenes captadas de ovnis, que se mantiene invariablemente baja con el paso del tiempo.

El mensaje de Musk provocó una oleada de bromas y respuestas creativas de usuarios que ofrecieron diferentes comentarios sobre el tema.

Uno de los seguidores del magnate publicó una gráfica que señala que la frecuencia de los milagros cayó a cero con la invención de la cámara, pero luego rápidamente volvió a subir a su nivel anterior tras la aparición del Photoshop.

Otro usuario comparó una filmación de los años 1920 con una imagen borrosa que representa a «todos los videos de ovnis en 2020».

Uno de los tuiteros llamó la atención sobre el hecho de que las cámaras de videovigilancia actuales tengan mucha mejor calidad de imagen que los dispositivos con los que se suelen grabar los supuestos avistamientos de naves extraterrestres.

“OH LOOK A FLYING SHIP FULL OF ALIENS” *lemme grab my worst possible camera* pic.twitter.com/a7euLiYoUI

— Pranay Pathole (@PPathole) March 23, 2021