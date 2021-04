«¿Se creen Facebook y los multimillonarios de las Big Tech por encima de la ley?»

Son los nuevos amos del mundo. Por encima de gobiernos, partidos políticos o parlamentos. Y no se responsabilizan de nada, parapetados en su monstruosa influencia y sus fortunas multimillonarias.

Facebook ha restado importancia a la filtración de información personal de más de 533 millones de sus usuarios, que fue difundida de forma gratuita en línea.

Alegando la empresa de Mark Zuckerberg que se trata de datos «viejos» y que la vulnerabilidad relacionada con la filtración ya ha sido arreglada.

Eso dice en su cuenta de Twitter la portavoz de Facebook Liz Bourgeois.

Sin embargo, las explicaciones de la compañía no ha logrado tranquilizar a los usuarios, algunos de los cuales recuerdan que, según el Reglamento General de Protección de Datos europeo, la red social debería haberles avisado de la filtración.

«¿Se envió una notificación de filtración de datos a todos los usuarios afectados? No puedo encontrar ninguna en mi bandeja de entrada y el RGPD lo requiere (al menos para sus clientes de la UE)», comenta un usuario, agregando que «no es divertido descubrir dos años después que Facebook filtró al público algo que configuré específicamente como privado».

Otro internauta también se pregunta si se han enviado notificaciones a los usuarios afectados y a las autoridades de protección de datos pertinentes.

«Encontrar y arreglar en silencio no es suficiente», subraya el tuit, y añade:

«La gente de grandes corporaciones realmente tiene las agallas para menospreciar cualquier evento catastrófico siempre que signifique su supervivencia», señala otro de los comentaristas en respuesta a la portavoz de Facebook.

