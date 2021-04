La peligrosa versión del WhatsApp Rosa que infecta los móviles

Pasar del verde al rosa puede resultar muy peligroso para los usuarios de WhatsApp.

El WhatsApp Pink (rosa) es una versión de la popular aplicación de mensajería que ofrece una nueva apariencia a los usuarios que la instalan, pero que al pinchar en el enlace que comparte infecta el móvil para hacerse con su completo control.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021