Así serán los perfiles profesionales que incorporará Twitter

Twitter aumenta su apuesta por los perfiles profesionales.

La red social ya los está probando en su plataforma y se dirige a empresas, organizaciones y creadores para que puedan aportar más información a los clientes directamente desde su perfil.

La compañía tecnológica ha iniciado las pruebas con los perfiles profesionales con un pequeño grupo de negocios en Estados Unidos, como ha compartido en su perfil de Twitter Business.

En los próximos meses extenderán estas cuentas a más usuarios.

Se trata de perfiles específicos diseñados para «empresas, organizaciones sin fines de lucro, editores y creadores».

En ellos, «cualquier persona que use Twitter para trabajar» podrá compartir información específica sobre su negocio para los clientes puedan consultarla directamente en su perfil en el nuevo apartado ‘Sobre’.

En la imagen que acompaña al anuncio, este nuevo apartado incluye una dirección, y un mapa donde indica la ubicación, así como un enlace a la web y el horario de apertura al público. También presenta dos botones: uno para obtener direcciones y otro para contactar directamente con la empresa. El perfil, además, parece estar verificado.

Professional Profiles are a new tool that will allow businesses, non-profits, publishers, and creators — anyone who uses Twitter for work — to display specific information about their business directly on their profile.

