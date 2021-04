Cómo se podrán enviar ‘propinas’ a los creadores de contenido en Twitter

Twitter sigue desarrollando soluciones para beneficiar a los creadores de contenido.

La red social está trabajando en nuevas soluciones para integrar opciones de monetización, que adoptan la forma de botones que desde el perfil de los usuarios, permiten bien suscribirse a contenidos exclusivos o enviar dinero a creadores de contenidos.

Twitter anunció a finales de febrero algunos de sus planes para monetizar la red social, como los denominados ‘Super Follows’, un tipo de suscripción de pago que por 4,99 dólares al mes permite que los usuarios accedan a ‘tuits’ exclusivos.

La función podrá activarse con un nuevo botón dedicado, como ha compartido la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong en su perfil de Twitter.

Según explica, por el momento ha visto que puede adoptar la forma de un botón pequeño circular o de un botón más grande y alargado, con el fondo negro.

En las imágenes que ha compartido ha llamado la atención otro botón, en este caso con un icono de billetes de dinero en su interior. Se trata, como explica la desarrolladora, el botón de las ‘propinas’, con el que los usuarios pueden enviar dinero a otros usuarios, a través de distintas plataformas.

Twitter is working on Tip Jar right on the user profile https://t.co/kqzQmiDFKc pic.twitter.com/VacGyJJ8DU

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2021