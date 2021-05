Apps obligan a los usuarios a ponerle una buena valoración antes de poder usarla

En la plataforma oficial App Store hay aplicaciones que exigen a los usuarios que les pongan una valoración positiva antes de poder usarlas.

Así lo desvela el desarrollador del ecosistema iOS, Kosta Eleftheriou, y cita como ejemplo a ‘UPnP/DLN TV Streamer’,

Estas aplicaciones no permiten que los usuarios de iOS las utilicen si no les conceden una valoración de tres estrellas o más sobre cinco. Si intentan poner menos nota o cancelar la valoración, la app no permite seguir adelante.

En concreto, la aplicación denunciada es ‘UPnP/DLN TV Streamer’, que permite emitir contenido del ‘smartphone’ a televisores inteligentes y otros dispositivos. Tiene más de 15 millones de descargas en la App Store, lo que supone ingresos potenciales de millones de dólares para sus creadores.

El desarrollador de iOS ha compartido también las valoraciones de múltiples comentarios publicados en los últimos meses por usuarios en la App Store que señalan que la app no les permite utilizarla antes de poner una valoración.

Eleftheriou ha apuntado a que se trata de la notificación del sistema de iOS, y ha advertido de que «este truco es extremadamente fácil de hacer para cualquier desarrollador, y no se limita a esta app».

El desarrollador ha alertado sobre la presencia de aplicaciones con este tipo de prácticas fraudulentas a pesar de los mecanismos de revisión que Apple emplea en la App Store, donde obtiene unas comisiones de entre el 15 y el 30 por ciento por los pagos en las apps.