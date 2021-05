Twitter añade los Spaces de audio en su versión web

Twitter está sumando funciones y herramientas a su versión web.

La red social anuncia que añadió su función de Spaces de audio, similar a la red social Clubhouse, que pasa a estar disponible también para la plataforma en su versión web, tanto para móviles como para escritorio.

La red social dio a conocer sus Spaces de audio en noviembre del año pasado y, desde entonces, ha ido incorporando nuevas funciones como opciones de configuración que permiten establecer quiénes pueden participar y la posibilidad de que creen nuevas conversaciones usuarios que tengan más de 600 seguidores.

Por el momento, la función se encontraba restringida solo a los usuarios de la app de Twitter para móviles, pero ahora la plataforma ha lanzado esta característica en su versión web, como ha anunciado Twitter a través de la cuenta oficial de Spaces.

Los Spaces a través de la web permiten el acceso de los usuarios de Twitter tanto desde el móvil como desde ordenadores en su versión de escritorio, algo que el posible gracias a una interfaz de escucha y una infraestructura que se adapta al tamaño de cada pantalla.

Asimismo, Spaces desde la web de Twitter permitirá configurar recordatorios para conversaciones programadas, así como funciones de accesibilidad como las transcripciones de voz a texto.

we want to learn from your experience, and hear your feedback. let us know what you think!

— Spaces (@TwitterSpaces) May 26, 2021