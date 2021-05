Twitter prevé incorporar reacciones a los ‘tweet’ con cinco emojis

Twitter da un nuevo paso para unificar criterios con Facebook.

La red social continúa desarrollando la nueva función de reacciones, que permiten expresarse de formas distintas a través de cinco emojis disferentes para dar más opciones que el ‘actual’, Me gusta’.

Además de los ya existentes corazones de ‘Me gusta’, Twitter plantea la introducción de otras cuatro reacciones adicionales para que sus usuarios puedan expresar lo que sienten al ver un tuit: ‘animado’, ‘hmm’, ‘triste’ y ‘haha’, como ha descubierto en pruebas en el código de Twitter la desarrolladora inversa Jane Manchun Wing.

Twitter is working on Tweet Reactions view:

“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”

The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021