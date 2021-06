Los desarrolladores podrán incorporar sistemas de pago propios en Microsoft Store

Microsoft ofrece una nueva ventaja para los desarrolladores de contenido.

La empresa permitirá incorporar sistemas de pago propios o de terceros en las aplicaciones que suban a Microsoft Store y quedarse con todo el beneficio que generen, un cambio que acompaña de una serie de modificaciones que renuevan la tienda con nuevas apps y soporte para aplicaciones Android.

La compañía ha informado de que los desarrolladores tendrán también la posibilidad de integrar sistemas de pago propios o de terceros en sus aplicaciones, una medida que entrará en vigor el 28 de julio, como ha informado en el blog de Windows.

Esta novedad supone una ventaja para los desarrolladores, ya que podrán quedarse el cien por cien de lo que generen. No obstante, se limitaría solo a las aplicaciones; Microsoft ha confirmado a The Verge que la eliminación de la comisión no afecta a los videojuegos, cuyos desarrolladores deberán seguir aportando el 12 por ciento de los beneficios generados aunque los sistemas sean propios o de terceros.

En la misma publicación, Microsoft defiende su plataforma comercial, por el alcance que ofrece en la distribución de la aplicaciones y por los porcentajes que cobra a los desarrolladores, que califica de «competitivos»: el 15 por ciento en aplicaciones y el 12 por ciento en juegos.