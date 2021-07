Twitter estudia implementar los votos negativos a los tuits

Twitter sigue probando nuevas funciones para mantener contentos a sus usuarios.

La red social ha iniciado la prueba en iOS de nuevas opciones para que los usuarios voten la relevancia de una respuesta con nuevos botones de interacción que incluyen uno para indicar no les ha convencido, parecido a un botón de ‘No Me Gusta’ pese a que la compañía asegura que no lo es.

Los botones de interacción que ha introducido Twitter en iOS presentan distintos diseños según el usuario que los vea al tratarse de una prueba, como ha informado la compañía en su perfil de Soporte.

La compañía espera que la gente vote la relevancia de una respuesta para una publicación, para seguir trabajando en nuevos sistemas que permitan mostrar más contenido considerado relevante por los usuarios.

Los diseños se muestran por parejas: un par incluye dos círculos, uno con un signo positivo (+) y otro negativo (-). Otro par muestra como positivo el corazón de Me Gusta y mantiene el círculo con el signo negativo, mientras que el tercer par consiste en la votación mediante pulgares: hacia arriba si resulta relevante y hacia abajo si no lo es.

La compañía detalla que en las métricas de los ‘tuits’ los votos negativos no se mostrarán de forma pública, mientras que los positivos aparecerán en el recuento de ‘Me Gusta’. La interacción con estos botones no modificará el orden de aparición de las respuesta.

Twitter ha matizado que aunque hay un botón para indicar que no resulta relevante una respuesta para la conversación (con signo negativo o el pulgar hacia abajo), no se trata de un botón para indicar ‘No Me Gusta’.

Sin embargo, este nuevo botón ya ha hecho saltar las alarmas entre los usuarios que pronostican un uso similar al que se ve en plataformas como YouTube, donde se han organizado campañas para acosar o boicotear contenidos a través de los votos negativos.