Google ‘mata’ a los fantasmas que ralentizan el funcionamiento de tu teléfono móvil

Google está trabajando en una nueva función para los desarrolladores, la cual permitiría deshabilitar con Android 13 las restricciones a los procesos fantasma.

Es decir, los procesos de las aplicaciones que están en segundo plano y que al limitarse pueden hacer que esas ‘apps’ no funcionen correctamente.

Todas aquellas aplicaciones que siguen funcionando en segundo plano consumen recursos del sistema, como la batería o la CPU. Esto puede adelantar el deterioro general del funcionamiento de un dispositivo móvil. Para evitarlo, Google ha introducido una restricción a dichos procesos, los cuales actúan «matando» directamente para que así mejore el rendimiento.

Este ‘PhantomProcessKiller’ no puede desactivarse, y ello puede afectar a las ‘apps’ en segundo plano, haciendo que no funcionen correctamente o que no emitan notificaciones. Según ha compartido Mishaal Rahman, antiguo redactor jefe de XDA Developers, esto podría cambiar con Android 13.

Un nuevo ‘commit’ publicado en Android Open Source Project muestra un parche que permitiría desactivar este ‘PhantomProcessKiller’, que se estaría desarrollando para llegar con la siguiente versión de Android.