El chantaje de Zuckerberg a la UE: Instagram y Facebook transferirán datos a EEUU o se irán de Europa

La empresa matriz de Mark Zuckerberg, Meta, se está planteado la posibilidad de cerrar Instagram y Facebook. A no ser que la Unión Europea ceda ante sus peticiones y les permita almacenar y transferir datos de sus usuarios europeos a Estados Unidos.

La empresa estadounidense lo ha anunciado presentado un informe a la Comisión de Seguridad e Intercambios de Estados Unidos. En el documento plantea el problema al que se enfrenta su negocio de publicidad a nivel internacional.

«Si no podemos transferir datos entre países y regiones en los que operamos, o si tenemos restricciones para compartir datos entre nuestros productos y servicios, esto podría afectar a nuestra capacidad para brindar nuestros servicios, la forma en que brindamos nuestros servicios o nuestra capacidad para orientar los anuncios»

Meta espera poder llegar a un nuevo acuerdo con las instituciones en este año 2022, en el que la trasferencia de datos entre las dos partes sea legal. Si no se llega a un acuerdo, la empresa amenaza con el cierre de algunos de sus servicios más populares.

«Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en las SCC [Cláusulas contractuales estándar] o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, probablemente no podamos ofrecer un número de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa».