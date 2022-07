El influencer británico que se gastó alrededor de 150.000 dólares para parecer coreano

Vivimos en una sociedad en la que las cirugías estéticas se toman como herramienta para cambiar todo aquello que no nos gusta sobre nosotros y cada vez es más común que se lleve a cabo esta medida para conseguir esa meta. Hay gente que se hace pequeños cambios.

Sin embargo, hay otra que decide cambiar bastantes cosas, como es el ejemplo de esta persona.

Oli London es un «youtuber» e «influencer» británico de 32 años que, durante ocho años, se ha gastado alrededor de 150.000 dólares para modificar su apariencia y verse coreano, ya que, según explica, «nació en el cuerpo equivocado». Esto es algo que se aplica a las personas trans.

El youtuber, además de considerarse una persona no binaria (que no se identifica con ningún género), se define a sí mismo como una persona transracial, algo que explica como «nacer en una raza que no es la tuya».

«Ser transexual es lo mismo que ser transracial porque naces en el cuerpo equivocado».

Así lo asegura London. Esta afirmación trajo consigo muchas críticas y comentarios por parte de los internautas, acusando al youtuber de apropiación cultural, además de buscar fama y seguidores y, por ende, beneficios. Además, se le acusa de racismo y transfobia.

My gender is- KOR/EAN — Oli London (@OliLondonTV) July 4, 2022

La apropiación cultural hace referencia a cualquier «acto dañino de los grupos dominantes, y las personas, empresas, artistas, diseñadores, tendencias y medios de comunicación que pertenecen a esos grupos, que toman prestado de culturas marginadas sin respeto, conocimiento o pago por lo que están utilizando».

A pesar de las críticas, sigue realizando las operaciones pertinentes para así lograr su sueño de convertirse en coreano, y no cualquier coreano, ya que explicó en varias ocasiones que pretende realizar las operaciones que considere para parecerse a uno de los integrantes del grupo coreano de k-pop BTS, Park Jimin. London está compartiendo todo el proceso de su transición por las redes sociales, explicando cualquier operación que se haga.

Ya lleva realizadas un total de cinco rinoplastias, reducción de pómulos, contorno de la barbilla, reducción de pechos masculinos y liposucción. Sin embargo, aún no está conforme con el resultado, ya que quiere realizar también una reducción de pene. La finalidad de esto es acercarlo al tamaño promedio existente en Corea del Sur. Si no llega a realizar esta operación, no se «sentirá 100% coreano».