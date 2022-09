Llega a España un revolucionario método de fidelización de clientes que ha multiplicado las ventas de las principales multinacionales francesas

Ya está en el mercado de España un revolucionario método de fidelización de clientes que ha multiplicado las ventas de las principales multinacionales francesas.

Se llama Más Wallet-Com y ha sido introducida en España por Wallet Communication con probado y espectacular éxito en el exterior.

Quién entre en Wallet-Com podrías comprobar que se trata de una tarjeta que se introduce en el móvil y que permite que las empresas puedan segmentar y contactar con sus clientes de forma directa sin necesidad de SMS, e-mails o App. Desde felicitarles el día de su cumpleaños hasta ofrecerles una oferta por edades.

La gran mayoría de las empresas han sufrido un durísimo golpe con el Covid-19, la inflación y la recesión que está a punto de abalanzarse sobre nosotros. Solo existen 2 opciones: reinventarse o aguantar. Aguantar significó con la pandemia una reducción de ventas media del 50%, en algunos casos de hasta el 95%, y gran parte no lo pudo mantener y tuvo que cerrar. Otra parte se reinventó, digitalizó a sus clientes, simplificó sus procesos y consiguió mantenerse.

Ahora, pasadas las vacaciones, nos encontramos ante esa inminente crisis de consumo, subida de inflación y tipos de interés, donde esos altos costes provocan una subida de precios y las economías familiares mermadas por los costes e intereses, por lo que hasta el gobierno avisa ya una que viene una época dura y de reducción de las ventas.

Las empresas por su parte siguen centradas en captar nuevos clientes, aún más el último trimestre del año donde hay que cumplir objetivos de ventas como sea, pero no se dan cuenta que genera más resultados cuidar a los clientes que tienen que buscar nuevos, al fin y al cabo, tus clientes son los que generan ingresos y son los que tienen más probabilidad de repetir.

”Customer Centric” vs “Customer Engagement”

Algunas empresas sí se han dado cuenta, y se definen como “Customer Centric”, pero ojo no aplican las mismas reglas que se usan en las estrategias de captación para la creación de una estrategia de Clientes. Una cosa es crear una estrategia donde el cliente está en el Centro (“Customer Centric”) y otra bien distinta es cuando el cliente se siente en el Centro (“Customer Engagement”).

En la primera la empresa se centra en el cliente para controlarlo, para cobrarle más, para machacarlo a publicidad sin escuchar cuales son sus necesidades, sus problemas o sus dificultades. En la segunda se crea una relación con el cliente, se le escucha, se aprende de él y se le ofrecen los productos que realmente le interesan en el momento adecuado. En resumen, no se trata en centrarse en el cliente sino en ponerse en la posición de cada cliente.

Tenemos que revisar cuál es nuestra estrategia de clientes, de CRM, de datos, de digitalización… crear un eCommerce y estar en las redes sociales es solo el principio de la digitalización, pero debes preguntarte: ¿cómo está tu base de datos?, ¿cuántos clientes tengo identificados?, ¿los conozco realmente?, ¿puedo ofrecerles algo mejor, más adecuado o menos costoso para él?, ¿conozco su nivel de satisfacción? Así, conseguiré mantenerlo, generar “engagement”, fidelizarlo y aumentar las ventas.

El email, un canal de relación saturado e ineficiente

La mayoría de las empresas ya tiene un CRM y una estrategia de comunicación automatizada a través del email, mediante el envío de ofertas y newsletters con información de la empresa. Gran parte de estos emails, hablan de la empresa, sus productos y servicios, pero pocas veces se utilizan para escuchar al cliente, para darle su opción de hablar con la empresa, de establecer una relación más allá de la pura relación comercial interesada.

Al día se envían en el mundo más de 280.000 millones de emails, lo que supone una media de casi 35 emails por persona al día. En los países más avanzados está cifra puede llegar a duplicarse o triplicarse, por lo que recibimos de media más de 100 emails cada día, es decir 36.500 emails al año. Esta saturación genera que los ratios de atención y apertura del email sean cada vez más bajos. Si a esto unimos los problemas de spam y los riesgos de phishing o suplantación de identidad, el resultado es un canal poco efectivo y que no genera engagement. Adicionalmente, por medio de publicidad recibimos más de 4.000 impactos diarios por lo que la saturación de mensajes es enorme lo que hace que nuestra publicidad sea casi invisible.

El móvil (y no la TV) ya es el rey, el dispositivo que más tiempo utilizamos cada día

La comunicación móvil es la más eficiente al llegar directamente al dispositivo usado como mínimo durante 3-4 horas al día por todas las personas, el móvil.

La TV ha dejado ya de ser el medio rey, el móvil ha desbancado a la TV, no solo en tiempo de uso, también en compras online, en visionado en streaming, o en uso de redes sociales que desde hace unos años las nuevas redes sociales solo están disponibles en móvil. Las Apps sí generan un alto engagement con los clientes, pero solo de forma puntual o solo con los muy fieles.

De forma puntual porque la vida media de una App es de entre 2-4 meses, trascurrido este tiempo el 60% de las Apps descargadas se han quedado inactivas y al final se terminan borrando del móvil.

El desarrollo de una App supone una serie de problemas además del coste en sí de desarrollo de la App, como son el bajo número de descargas, su mantenimiento, su falta de personalización y su dependencia de aprobaciones de las App Stores y sus periódicas actualizaciones, así como el tiempo necesario para su puesta en marcha. Solo los clientes muy fieles mantienen sus Apps en el móvil. Con nuestros móviles llenos de Apps, tenemos de media unas 100-120 Apps descargadas en nuestros móviles, no tenemos más espacio para descargar más Apps, y no podemos tener una App de todos los productos y servicios que somos clientes.

El nuevo paso en comunicación directa con los clientes: El Smart Wallet

Ahora las empresas disponen de un nuevo canal más eficiente, barato y rápido de poner en marcha que es el Wallet, también denominado Smart Wallet o monedero electrónico de los móviles, mediante tarjetas digitales Wallet (tanto para iPhone como para móviles Android) actualizables en tiempo real y que permiten recibir mensajes push Wallet directos a la pantalla del móvil sin descargar ninguna App. Basta con pinchar en un link o escanear un código QR para que los clientes añadan su tarjeta personal a su móvil. Los resultados son más altos que ningún otro canal directo de comunicación directo, con un 80% de adquisición, un 85% de atención y un 90% de fidelización de clientes.

Wallet-Com es la compañía número 1 que ofrece este servicio en España, Portugal y Latama que ofrece a través de su plataforma líder en Europa (desarrollada por la empresa Captain Wallet en Francia) y que utilizan más de 150 clientes en más de 100 países. Empresas como Carrefour, Ikea, Decathlon, Air France, Club Med, Accor Hotels, Seat, Hyundai, Lavinia, McDonalds, Zadig & Voltaire, Sandro, Lacoste, Conforama, y universidades como Esic y el CEU San Pablo utilizan ya esta tecnología para relacionarse con sus clientes con distintos casos de uso.

Casos de uso: La estrategia Wallet aumenta las ventas

Son muchos los casos de uso aplicables en con el Wallet, desde un programa de fidelización, un programa de recompensa, un programa de ofertas, un programa de atención al cliente, un sistema de gestión de reservas, garantías, devoluciones, entradas, invitaciones, click & collect… todos ellos facilitan la relación con el cliente y generan un engagement mayor que cualquier otro canal y su tiempo de puesta en marcha es de solo 2-3 semanas. Independientemente del caso de uso de las tarjetas Smart Wallet, lo que está comprobado es que genera un engagement que se convierte en ventas en 3 sencillos pasos:

• Digitalizar al cliente: añadir la tarjeta Wallet al móvil no lleva tiempo ni esfuerzo, bastan 2 clicks para tener la tarjeta en el monedero que además no requiere de usuario y contraseña por lo que su adopción es inmediata al no tener fricción de entrada. Basta enviar un email a nuestros clientes para que añadan sus tarjetas personales Wallet a su móvil. También podemos identificar a nuestros fans de redes sociales mediante un link, o captar a las personas que entran a nuestra tienda o pasan por el escaparate con un simple código QR.

• Conocer al cliente: invita al cliente a interactuar con su tarjeta, que entienda que es un canal con el que él puede contactar con nosotros, solicitar ayuda, ver un vídeo, hacer un tour virtual por tu tienda física u online, que puede gestionar cualquier proceso de forma sencilla sin tener que recordar usuarios ni contraseñas, sin tener que buscar números de teléfono, o abrir un mapa sin tener que teclear una dirección. Aprovecha a preguntarle lo que más valora, o lo que le gustaría que mejoremos, o simplemente conocer su nivel de satisfacción.

• Ofrecer al cliente lo que necesita: no ser intrusivo, ni repetitivo, el cliente no es tonto y aunque le mande más emails no va a comprar más. El Wallet permite comunicar con cada cliente en el momento preciso, con el mensaje personalizado para generar ventas, bien sea cuando pasa cerca de la tienda, cuando ha realizado una compra o con un detalle por el día de su cumpleaños.

Las tarjetas digitales tienen 3 características principales:

1) son un medio de comunicación de forma personalizada y segmentada con cada uno de los clientes;

2) son un sistema rápido y sin error de identificación de los clientes mediante un ID digital único para reconocer a una persona en una tienda, en un evento, en una feria, en la entrada al cine, al teatro o cualquier espectáculo como un concierto;

3) son un canal de interacción del cliente con el que puede en un click realizar múltiples acciones como comprar, hacer una reserva, abrir un mapa, ver un vídeo, hablar con la empresa, modificar una reserva, además de recomendar a sus contactos para que tengan también su tarjeta de cliente. ¿Quién mejor que un cliente satisfecho para recomendar a otro cliente? La función Wallet-Get-Wallet permite recomendar a terceros y premiar a los clientes, con sencillos modelos de gamificación y realidad virtual desde Wallet-Com desarrollamos estrategias de impacto, servicio y que aumentan las ventas.

