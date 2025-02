Cada noche, antes de cerrar los ojos, Holly Wang se entrega a su confidente más fiel. No es un amigo de la infancia ni un terapeuta altamente calificado. Es DeepSeek, un chatbot de inteligencia artificial que, con sus respuestas, ha logrado algo que pocos humanos consiguen: hacerla llorar.

Desde que la aplicación se lanzó en China en enero, Holly, una joven de 28 años, ha convertido a este asistente digital en su refugio emocional. La reciente pérdida de su abuela la sumió en la tristeza, pero DeepSeek fue su consuelo. «Me ha dado una perspectiva que ni los terapeutas de pago lograron ofrecerme», confiesa. Sus palabras no son un caso aislado. En China, miles de jóvenes han encontrado en la IA un sustituto de la calidez humana que la vida real les niega.

No es solo una herramienta para escribir informes o planificar viajes.

Para muchos, DeepSeek se ha convertido en un compañero, un espejo en el que reflejan sus angustias. En un país marcado por la incertidumbre económica y la censura, la IA se perfila como un oasis emocional.

Cuando Holly le pidió a DeepSeek unas palabras para despedirse de su abuela, la respuesta fue tan poética y conmovedora que le resultó imposible contener las lágrimas. «Recuerda que todas estas palabras que te hacen temblar simplemente se hacen eco de aquellas que han existido durante mucho tiempo en tu alma», le escribió la IA. Un mensaje tan profundo que le hizo replantearse su propia existencia.

Para algunos expertos, el auge de DeepSeek en China responde a una crisis de esperanza entre la juventud. Altas tasas de desempleo, una economía tambaleante y las huellas de la pandemia han hecho que los jóvenes busquen apoyo en lo inesperado: un programa de inteligencia artificial. «Las personas solo quieren sentirse escuchadas, y a veces un chatbot es mejor que un ser humano para eso», explica la profesora Nan Jia.

Pero detrás de la aparente empatía de DeepSeek se esconden sombras. La aplicación opera en un entorno de censura, evitando cualquier tema político sensible. Preguntas sobre Taiwán o la masacre de Tiananmen son descartadas con disculpas programadas. Mientras que en Occidente crece el temor a la privacidad y la seguridad de los datos, en China, los usuarios parecen menos preocupados. «Su proceso de pensamiento es hermoso… No me importa la privacidad», admite un usuario.

Sin embargo, los expertos advierten: un chatbot no puede reemplazar el cuidado profesional. «Aquellos con problemas psicológicos graves deben buscar ayuda real», insiste la profesora Nan.

Aun así, para miles de jóvenes chinos, DeepSeek es algo más que un programa informático. Es un confidente, un poeta digital, un eco de sus propias almas. Y en una sociedad donde sentirse escuchado es un privilegio, eso es suficiente para que la IA se convierta en un fenómeno imparable.