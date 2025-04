Split Fiction e It Takes Two: el auge de los videojuegos cooperativos que conquistan 2025

En una época donde los videojuegos multijugador online dominan, títulos como It Takes Two y su sucesor espiritual, Split Fiction, están demostrando que la cooperación local y en línea sigue siendo un formato con un enorme atractivo. Ambos juegos, desarrollados por Hazelight Studios bajo la dirección del visionario Josef Fares, han redefinido el género de aventuras cooperativas, combinando narrativas profundas con mecánicas creativas que exigen colaboración constante entre los jugadores.

¿Qué hace especiales a estos juegos?

It Takes Two, ganador del Juego del Año 2021, sorprendió al mundo con una historia conmovedora sobre una pareja al borde del divorcio, Cody y May, quienes son transformados mágicamente en muñecos. A lo largo del juego, los jugadores deben trabajar juntos para superar desafíos diseñados específicamente para fomentar el trabajo en equipo. Desde resolver acertijos hasta enfrentarse a enemigos surrealistas, cada nivel introduce nuevas mecánicas que mantienen la experiencia fresca y emocionante.

El innovador Friend’s Pass permite a un jugador invitar a otro a unirse a la aventura de forma gratuita, eliminando barreras económicas y fomentando el juego en pareja. Este enfoque rompió moldes al demostrar que no se necesitan micropagos ni contenido descargable para crear una experiencia memorable.

Por su parte, Split Fiction, lanzado en marzo de 2025, lleva esta fórmula al siguiente nivel. Ambientado en un mundo donde las protagonistas Zoe y Mio, dos escritoras atrapadas dentro de sus propios géneros literarios (fantasía y ciencia ficción), deben aprender a trabajar juntas para escapar de una simulación distópica. Cada nivel mezcla elementos visuales y jugables únicos que alternan entre los mundos creados por las autoras, ofreciendo una experiencia más rica y variada que su predecesor.

Innovación técnica y narrativa

Hazelight Studios no se ha conformado con repetir fórmulas exitosas. En Split Fiction, cada capítulo introduce nuevas mecánicas que evolucionan orgánicamente a lo largo del juego. Los niveles están diseñados para aprovechar al máximo las habilidades únicas de cada personaje: Zoe domina habilidades mágicas propias de un mundo fantástico, mientras que Mio utiliza herramientas tecnológicas avanzadas propias de la ciencia ficción. Este enfoque no solo aumenta la profundidad del gameplay, sino que también refuerza la narrativa central del juego: aprender a superar diferencias para alcanzar objetivos comunes.

Además, el juego destaca por su impresionante apartado gráfico y animaciones fluidas que elevan la inmersión del jugador. Aunque los requisitos técnicos son altos —se recomienda una tarjeta gráfica Nvidia RTX 2080 como mínimo—, el resultado es visualmente espectacular y justifica el esfuerzo técnico.

El impacto cultural de los videojuegos cooperativos

El éxito arrollador de estos títulos no solo se mide en ventas —It Takes Two ha superado los 23 millones de copias vendidas y Split Fiction rompió récords con más de 254.000 jugadores simultáneos en Steam durante su lanzamiento— sino también en cómo han revitalizado el interés por las experiencias compartidas. En un mundo donde muchos juegos priorizan enfrentamientos competitivos online o campañas individuales, Hazelight ha demostrado que la cooperación sigue siendo un pilar fundamental del gaming.

Este renacimiento del juego cooperativo también ha inspirado a otros desarrolladores a explorar el género. Títulos gratuitos como We Were Here o Alien Swarm: Reactive Drop están ganando popularidad como alternativas accesibles para quienes buscan experiencias similares sin coste alguno.

¿Por qué deberías probarlos?

Jugar a estos videojuegos va más allá del simple entretenimiento; son experiencias diseñadas para fortalecer relaciones interpersonales. Ya sea jugando con tu pareja, amigo o familiar, ambos títulos ofrecen momentos inolvidables llenos de risas, frustraciones compartidas y logros conjuntos. En palabras de Josef Fares: “Creamos juegos para unir a las personas”.

Si aún no te has sumergido en estos universos colaborativos, ahora es el momento perfecto para descubrir por qué millones de jugadores están hablando de ellos. Tanto It Takes Two como Split Fiction son recordatorios poderosos de que jugar juntos siempre será mejor que hacerlo solo.