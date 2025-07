Adiós a los triángulos: la luz V16 será obligatoria en todos los coches en 2026

Imagínate: estás tan tranquilo conduciendo cuando, de repente, el coche decide hacerte la típica jugarreta. Antes, tocaba salir a la carretera, jugándote el pellejo para poner los triángulos. Pero desde el 1 de enero de 2026, la cosa cambia: la baliza V16 conectada será obligatoria en todos los vehículos de España. Sí, adiós a los triángulos y hola a la tecnología que busca salvar vidas con un simple gesto desde dentro del coche.

Esta decisión no es un capricho. La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva años insistiendo en que los triángulos son peligrosos, especialmente en autovías y autopistas, donde bajar a colocarlos se ha relacionado con atropellos mortales. La nueva luz V16 permite señalizar una avería sin salir del vehículo: basta con asomarla por la ventanilla y colocarla en el techo. Así de sencillo y, sobre todo, mucho más seguro.

Características técnicas y requisitos de la luz V16

No todas las luces valen. La normativa es clara y estricta:

Visibilidad total : luz intermitente visible desde 360 grados y a más de un kilómetro, incluso con niebla o lluvia intensa.

: luz intermitente visible desde 360 grados y a más de un kilómetro, incluso con niebla o lluvia intensa. Duración mínima : debe funcionar al menos 30 minutos seguidos tras activarla.

: debe funcionar al menos 30 minutos seguidos tras activarla. Alimentación independiente : nada de depender del coche; necesita batería propia o pilas recargables.

: nada de depender del coche; necesita batería propia o pilas recargables. Resistencia extrema : tiene que soportar frío, calor, agua o viento sin fallar.

: tiene que soportar frío, calor, agua o viento sin fallar. Conectividad obligatoria: lo más innovador es que deberá estar conectada a la red DGT 3.0. Esto significa que al activarla, enviará automáticamente tu ubicación a la plataforma nacional de tráfico para que los servicios de emergencia sepan dónde estás al instante.

La baliza debe estar homologada. Busca siempre el sello “E9”, el marcado CE y referencias como la norma UNE 1789:2020. Si compras una cualquiera por internet… lo barato puede salir caro (y multado).

¿A quién afecta esta obligación?

Desde turismos hasta furgonetas y motos, todos tendrán que llevar su luz V16 conectada en territorio español. El Real Decreto 159/2021 lo deja claro: quien no tenga este dispositivo se expone a multas de hasta 200 euros e incluso a que inmovilicen el vehículo si se detiene en carretera sin señalizar correctamente. Los triángulos dejarán de ser válidos desde esa fecha.

Eso sí, si viajas fuera de España hay matices interesantes:

En otros países europeos aún no es obligatorio este sistema.

Los coches españoles pueden usar la V16 fuera, pero solo como señal visual; su función conectada solo opera dentro del país.

Los vehículos extranjeros que circulen aquí pueden seguir usando sus propios sistemas mientras estén en regla según su normativa nacional.

Tecnología española pionera (y polémica)

España será el primer país del mundo en exigir un dispositivo luminoso conectado para emergencias viales. La idea gusta por su rapidez y porque mejora mucho la seguridad al evitar exponer al conductor al tráfico. Sin embargo, hay debate. No faltan voces críticas sobre el coste añadido —las luces conectadas no son baratas— ni sobre su utilidad real frente a otras medidas. Y sí, han circulado por el mercado modelos no homologados e incluso sin conectividad que pronto quedarán inservibles.

Consejos prácticos antes de 2026

No te precipites comprando cualquier baliza: asegúrate siempre de que sea conectada y homologada.

Consulta la web oficial de la DGT para ver los modelos válidos.

Si piensas viajar mucho fuera de España, lleva también triángulos hasta que Europa se ponga al día.

Recuerda revisar periódicamente el estado de la batería o las pilas.

En definitiva, la llegada obligatoria de la luz V16 supone un cambio radical para todos los conductores españoles: menos riesgo personal y más tecnología aplicada a nuestra seguridad diaria. Eso sí, prepárate para decirle adiós a los clásicos triángulos… ¡y dale la bienvenida al futuro luminoso (y conectado) del automóvil!