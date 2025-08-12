¿Cómo hacer un downgrade desde iOS 26?

¿Has instalado iOS 26 en tu iPhone y has notado que desde entonces hace cosas extrañas? La batería dura mucho menos, hay apps que se cierran solas, características que no están funcionando como deberían… Tranquilo, tiene solución.
Gracias a herramientas como iMyFone Fixppo, es posible volver a hacer downgrade desde iOS 26 a una versión anterior más estable. De forma sencilla y sin perder datos. A continuación, te explicamos con detalle todos los pasos a seguir y qué otras alternativas existen.
Opciones gratuitas para hacer downgrade de iOS 26
Aunque no son los más sencillos y no siempre ofrecen buenos resultados, hay algunos métodos gratuitos que pueden ser útiles para hacer downgrade de iOS.
Restaurar con IPSW
Uno de los métodos más habituales es descargar el archivo IPSW (el firmware oficial de Apple) de una versión anterior. En la página de ipsw.me encontrarás la versión compatible con tu iPhone. Cuando la hayas descargado, solamente tienes que conectar tu móvil al ordenador. Se pondrá en modo recuperación o modo DFU y, desde iTunes o Finder, el dispositivo se restaurará con el archivo IPSW.
Es cierto que se trata de un método gratuito para el que no necesitamos ningún programa externo, pero también presenta ciertos inconvenientes: es manual, requiere de una versión firmada por Apple y si no contamos con una copia de seguridad, podemos llegar a perder información.
Restaurar una copia de seguridad
Si antes de instalar la iOS 26 hemos sido previsores y hemos hecho una copia de seguridad, podremos volver a la versión anterior sin problema. No obstante, si no sabes bien cómo hacerlo y te da miedo de perder datos, te recomendamos que optes por otras opciones más seguras.
iMyFone Fixppo: la forma más fácil y segura de hacer downgrade de iOS 26
Fixppo es un software especialmente desarrollado por iMyFone para resolver problemas del sistema iOS. Entre otros, hacer downgrade desde iOS 26 a una versión anterior sin jailbreak y sin perder datos.
¿Cuáles son las principales funciones de Fixppo?
Fixppo es una app integral para usuarios tanto de iPhone como de iPad y de iPod Touch. Algunas de sus funciones más destacadas son las siguientes:
- Downgrade de iOS sin perder información: podemos volver a una versión anterior en pocos minutos y sin necesidad de jailbreak.
- Soluciona más de 150 problemas de iOS: también permite resolver errores como bucles de reinicio, problemas de actualizaciones, pantalla congelada, fallos al encender el móvil, etc.
- Modo de recuperación a un clic: es posible entrar y salir del modo recuperación de manera sencilla.
- Reparación segura y sin riesgo: no tendrás que preocuparte porque tu iPhone se bloquee o por quedarte sin garantía.
- Interfaz intuitiva: no es necesario contar con conocimientos informáticos. La aplicación está diseñada para que cualquier persona pueda usarla.
Pasos para hacer downgrade de iOS 26 con Fixppo
A continuación, te explicamos paso a paso como usar Fixppo:
Paso 1: Descarga e instala la aplicación
Entra en la página de iMyFone Fixppo y descarga la aplicación. La instalación se realiza de la misma manera que cualquier otro programa.
Paso 2: Conecta el dispositivo
Abre Fixppo, elige la opción “Actualización/bajada de iOS” y después “Degradar iOS”. Conecta tu móvil al ordenador a través del cable Lighting. En caso de que no lo detecte, la propia aplicación te irá indicando los pasos para ponerlo en modo recuperación.
Paso 3: Elige tu versión de iOS
Fixppo identificará automáticamente cuáles son las versiones disponibles y verificadas por Apple. Solamente tienes que elegir la versión a la que te gustaría volver.
Paso 4: Descarga el firmware
El programa descarga el paquete de firmware, comprobará su identidad y, una vez que esté listo, solamente tendrás que pinchar en “Comenzar a degradar iOS” y Fixppo se ocupará del resto. En menos de 10 – 20 minutos, tu dispositivo habrá vuelto a la versión elegida, conservando todas tus fotos, mensajes y aplicaciones.

Otros métodos alternativos
Además de Fixppo, existen también otras opciones más radicales como jailbreak, tweaks e, incluso, herramientas no oficiales.
Jailbreak
El jailbreak es una opción muy popular entre aquellos que quieren modificar por completo el sistema operativo, cambiar configuraciones bloqueadas por Apple o instalar apps no permitidas. Pero también permite realizar un downgrade a versiones que no están firmadas por Apple.
Eso sí, hay que tener en cuenta que tiene sus riesgos, por lo que no es recomendable cuando no se sabe bien cómo hacerlo.
- Podrías romper la protección del sistema.
- Es posible que algunas aplicaciones dejen de funcionar.
- Perderías la garantía, ya que Apple no da soporte a dispositivos con jailbreak.
- Si se produce algún error, tu iPhone podría quedar bloqueado.
Otros tweaks y herramientas de terceros
También hay parches para forzar la instalación o tweaks específicos que simulan versiones de iOS. No obstante, la mayoría de ellos suelen necesitar un jailbreak o vulnerabilidades que Apple tiende a parchear rápidamente.
¿Qué tener en cuenta antes de hacer un downgrade de iOS?
Para terminar, queremos dejarte algunos consejos para que el proceso te resulte lo más sencillo posible:
- Ten siempre una copia de seguridad: antes de instalar una versión beta, no olvides hacer un backup en iCloud o iTunes.
- Comprueba las versiones firmadas: antes de proceder con el downgrade, echa un vistazo en ipsw.me cuáles son las versiones que están verificadas por Apple. Si hay una versión que no está verificada y decides instalarla, lo harás bajo tu propia responsabilidad.
- Paciencia: el proceso suele tardar unos minutos. Ten paciencia y no lo interrumpas ni quites el cable.
En definitiva, si después de instalar la versión iOS 26 tu móvil se ha vuelto lento o prefieres volver a una versión interior para evitar bugs, iMyFone Fixppo es la opción más rápida y segura que encontrarás actualmente. En unos pocos clics, podrás volver a disfrutar de tu dispositivo como nuevo y sin perder nada.