Formación digital para todos los ciudadanos

La Comunidad de Madrid formará a los madrileños en Gemini, la Inteligencia Artificial de Google

La iniciativa, presentada por la Comunidad de Madrid, busca acercar la inteligencia artificial a la vida cotidiana y al ámbito laboral, fomentando además un uso responsable y seguro de esta tecnología

Curso gratuito Gemini de Google Comunidad Madrid
La Comunidad de Madrid va a formar a los madrileños en el uso de Gemini, la Inteligencia Artificial desarrollada por Google, a través de un curso gratuito de introducción a esta tecnología, con el objetivo es acercar la IA a la ciudadanía y mostrar su utilidad práctica tanto en el día a día como en el ámbito laboral.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha presentado hoy esta iniciativa junto a representantes de la compañía tecnológica, en un acto celebrado en el Centro Digitaliza Madrid.

Con esta formación, cualquier persona podrá familiarizarse con esta herramienta, aprendiendo a usarla como un asistente versátil que optimiza el tiempo personal y profesional, ya que es capaz de redactar correos, resumir textos largos, organizar calendarios, encontrar la mejor ruta para llegar a un sitio, o buscar y reproducir vídeos en Internet.

Además, es útil como apoyo en la educación personalizada, adaptando el contenido a las necesidades de cada alumno, o para analizar datos de salud y bienestar, detectando patrones y ofreciendo a los profesionales diferentes recomendaciones de forma individualizada. Asimismo, permite generar imágenes o diseñar presentaciones de forma más creativa y eficiente, aprovechando al máximo esta tecnología.

Igualmente, el curso incluye un bloque sobre el uso responsable y seguro de la IA, con contenidos dedicados a la privacidad de datos, la legislación vigente en esta materia y la detección de sesgos algorítmicos.

“En la Comunidad de Madrid apostamos por un uso de la IA como complemento a las capacidades humanas. Puede transformar sectores como la Sanidad o el Medio Ambiente gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en segundos, pero también facilita el día a día, liberando tiempo para tareas de mayor valor añadido”, ha señalado López-Valverde.

Esta formación se imparte a través de la plataforma Madrid Aula Digital y está abierta de forma gratuita a cualquier ciudadano que quiera dar sus primeros pasos en el mundo de la IA.

 

