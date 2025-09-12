Cerebro en obras: el adulto sí fabrica nuevas neuronas, y la ciencia lo confirma

Imagínese por un momento que su cerebro es como una ciudad en continua construcción.

En definitiva, la ciencia sigue demostrando que el cerebro adulto es mucho más sorprendente y flexible de lo que jamás imaginamos.

Y, al parecer, aún le quedan muchas “obras” por inaugurar.

A día de hoy, 11 de septiembre de 2025, la neurociencia nos ofrece una noticia que parece sacada de un guion de ciencia ficción: el cerebro adulto humano sigue produciendo nuevas neuronas.

Sí, incluso cuando se apagan las velas de cumpleaños en la madurez, el hipocampo –esa región cerebral esencial para la memoria y el aprendizaje– no deja de estrenar “vecinos neuronales”.

Durante décadas, la comunidad científica se aferró a un dogma: el ser humano nace con una cantidad fija de neuronas, y desde la adultez solo puede resignarse a perderlas. Sin embargo, un reciente estudio internacional dirigido por el Instituto Karolinska de Suecia y publicado en la revista Science ha desmontado este mito. Utilizando técnicas de secuenciación de ARN de núcleo único y transcriptómica espacial, el equipo ha logrado identificar células progenitoras activas en cerebros de personas de hasta 78 años.

De la controversia al consenso: la neurogénesis adulta existe

La existencia de la neurogénesis adulta –el proceso por el cual el cerebro genera nuevas neuronas– ha sido objeto de encendidos debates. Mientras algunos estudios anteriores no encontraban pruebas claras de estas células progenitoras, el avance de la tecnología ha sido clave para resolver el misterio. Las nuevas técnicas han permitido identificar no solo las células precursoras, sino también neuronas jóvenes en pleno proceso de integración en los circuitos cerebrales.

El hallazgo es rotundo: el hipocampo adulto no es un edificio terminado, sino un organismo vivo en permanente remodelación. Eso sí, la producción de nuevas neuronas disminuye con la edad, pero nunca se detiene del todo. Este fenómeno, lejos de ser un residuo de la infancia, es un mecanismo activo que acompaña a la persona toda su vida.

Implicaciones clínicas: un nuevo horizonte para el alzhéimer y la salud mental

Que el cerebro adulto mantenga su capacidad de crear neuronas abre una ventana de esperanza para enfermedades devastadoras como el alzhéimer. El hipocampo es una de las primeras regiones afectadas en este trastorno neurodegenerativo, donde la pérdida de neuronas y conexiones sinápticas conduce al deterioro de la memoria. El nuevo hallazgo sugiere que, si logramos estimular la neurogénesis, podríamos ralentizar o incluso revertir parte del daño.

Además, la depresión y otros trastornos psiquiátricos también parecen estar relacionados con una menor producción de nuevas neuronas y bajos niveles de BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), una proteína clave para la supervivencia y el crecimiento neuronal. Terapias futuras podrían centrarse en potenciar la neurogénesis para mejorar la salud mental y el bienestar emocional.

¿Cómo se puede estimular la neurogénesis?

Aunque la genética juega un papel importante, existen factores modificables que pueden influir en la producción de nuevas neuronas en adultos:

Ejercicio físico regular : Caminar a paso ligero, nadar o bailar no solo mejora la forma física, sino que también activa la neurogénesis.

: Caminar a paso ligero, nadar o bailar no solo mejora la forma física, sino que también activa la neurogénesis. Dieta equilibrada : Alimentos ricos en omega-3, polifenoles y antioxidantes favorecen la producción de BDNF.

: Alimentos ricos en omega-3, polifenoles y antioxidantes favorecen la producción de BDNF. Sueño reparador : Dormir bien no solo ayuda a consolidar la memoria, sino que contribuye a la regeneración neuronal.

: Dormir bien no solo ayuda a consolidar la memoria, sino que contribuye a la regeneración neuronal. Entornos estimulantes: Aprender cosas nuevas, socializar y enfrentarse a retos cognitivos aumenta la plasticidad cerebral.

Terapias emergentes: ¿la medicina del futuro será “neurogénica”?

El descubrimiento de la neurogénesis adulta ya inspira el diseño de nuevas terapias experimentales. En modelos animales, la administración de factores como BDNF o la proteína Noggin ha conseguido estimular la formación de neuronas que luego se integran en los circuitos cerebrales dañados, con prometedores resultados en enfermedades como el Huntington. Los expertos sueñan con trasladar estas estrategias a humanos, ya sea mediante fármacos, terapia génica o estimulación cerebral no invasiva.

Pero, como en toda buena historia científica, quedan incógnitas por resolver: ¿hasta qué punto las neuronas recién formadas asumen funciones clave en la cognición adulta? ¿Podemos potenciar su integración para frenar el deterioro en el alzhéimer? Las respuestas, aseguran los investigadores, llegarán en la próxima década de exploración científica.

Salud y bienestar personal: un cerebro en constante renovación

El nuevo paradigma de la neurogénesis adulta invita a repensar el envejecimiento cerebral. El cerebro no es una estructura rígida y condenada al declive, sino un órgano plástico y adaptable, capaz de renovarse y aprender hasta edades avanzadas. Adoptar hábitos saludables no solo protege las neuronas existentes, sino que estimula la producción de nuevas, contribuyendo a una vida más plena y activa.

Infografía: neurogénesis vs deterioro cerebral

Proceso ¿Cuándo ocurre? ¿Qué implica? ¿Se puede potenciar? Neurogénesis adulta Desde la infancia hasta la vejez Formación de nuevas neuronas, mejora la memoria y la adaptación Sí, con ejercicio, dieta y estimulación Deterioro cerebral Aumenta con la edad Pérdida de neuronas, declive cognitivo Se puede ralentizar

Curiosidades científicas y anécdotas para la sobremesa