  • ESP
    España América
Tecnología

Formación gratuita en nuevas tecnologías

Madrid capacitará a más de mil alumnos en inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

La Comunidad de Madrid invertirá más de dos millones de euros hasta 2027 en cursos gratuitos en el centro TIC de Alcobendas, dirigidos a jóvenes desempleados y trabajadores que buscan mejorar su formación digital.

Tecnología
Internet PD.
Archivado en: Tecnología

Más información

La Universidad China de Hong Kong (CUHK) impulsa la formación de posgrado con becas inernacionales

La Universidad China de Hong Kong (CUHK) impulsa la formación de posgrado con becas inernacionales

El enigma de la longevidad femenina: ¿por qué viven más que los hombres?

El enigma de la longevidad femenina: ¿por qué viven más que los hombres?

La Comunidad de Madrid formará a más de un millar de alumnos madrileños con cursos gratuitos sobre materias como inteligencia artificial (IA), programación y seguridad informática, que se impartirán en el centro TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) de Alcobendas, gestionado en colaboración con el Ayuntamiento del municipio.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles la adjudicación del contrato de este servicio, por valor de más de dos millones de euros, para la organización de estas enseñanzas entre los años 2025 a 2027, en las que se ofrecerán 67 clases con 15 estudiantes en cada una, para un total de 1.005 plazas y 18.350 horas lectivas.

En el acceso a las acciones formativas, que son gratuitas, tendrán preferencia los ciudadanos en paro residentes en la región e inscritos en las Oficinas de Empleo del Ejecutivo autonómico, pero también podrán optar a ellas trabajadores ocupados que quieran mejorar su cualificación. De manera particular, se formará a jóvenes que buscan su primer trabajo en materias que faciliten su inserción laboral.

Entre otras temáticas, se impartirán cursos relacionados con la creación de aplicaciones para móviles, blockchain o desarrollo de videojuegos. Por ello, Alcobendas funcionará como un espacio asociado al Centro Madrileño para la Innovación y Capacitación para el Empleo (CMICE) en Tecnologías de la Información, situado en Getafe.

Los interesados en apuntarse a estas formaciones podrán hacerlo a través del buscador de cursos de la página web de la Comunidad de Madrid a partir de octubre.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]