Las causas ‘secretas’ de los apagones globales de internet como el de Amazon

El lunes 20 de octubre de 2025 no fue un día cualquiera para millones de usuarios en todo el mundo.

Un fallo masivo en Amazon Web Services (AWS) dejó fuera de juego desde redes sociales y videojuegos hasta bancos y sistemas de pago en aeropuertos.

Aplicaciones como Snapchat, Alexa, Prime Video, Fortnite, Clash Royale, así como entidades financieras como BBVA e ING Direct, e incluso el motor de inteligencia artificial Perplexity, se encontraron repentinamente sin servicio.

Este incidente, que se prolongó durante varias horas, reveló una verdad incómoda: el internet global presenta más puntos vulnerables de lo que muchos quisiéramos reconocer.

Las causas técnicas pueden sonar a jerga especializada, pero son una constante en nuestra vida digital.

En esta ocasión, el problema radicó en un fallo de resolución DNS en uno de los puntos finales de Amazon DynamoDB.

En términos sencillos, sería como si el cerebro que gestiona la nube olvidara cómo conectar los datos con quienes los requieren. Como resultado, miles de aplicaciones y páginas web quedaron desconectadas de sus datos, generando un efecto dominó que colapsó servicios interrelacionados. Tal como apuntaba un experto, fue como si grandes partes de la red sufrieran una amnesia temporal.

¿Por qué sigue ocurriendo?

El apagón en AWS no es un hecho aislado; ni será el último. La razón principal radica en la enorme concentración de servicios críticos en unos pocos proveedores. Empresas como Amazon, Google y Microsoft sostienen gran parte de la infraestructura digital mundial. Cuando uno de estos gigantes tiene un tropiezo, las repercusiones son globales: desde operaciones bancarias hasta plataformas para jugar o sistemas para pagar en aparcamientos, todo puede verse comprometido.

Las arquitecturas digitales actuales dependen enormemente de la interconexión masiva y del uso compartido de servicios: cómputo, almacenamiento, DNS, autenticación y redes para distribuir contenido. Si alguna capa falla y no hay planes alternativos o redundancias implementadas, el efecto cascada se vuelve inevitable. Un comunicado humorístico por parte de Panda Security lo decía claro: “cuando esta plataforma cae no solo se apaga un servidor; se interrumpen servicios esenciales que dependen tanto de webs como aplicaciones y redes sociales”.

El papel de la inteligencia artificial en los apagones

La inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante en la gestión del entorno digital. Motores como Perplexity y asistentes virtuales como Alexa dependen completamente del acceso a datos y la capacidad operativa de la nube. Cuando hay problemas con las bases de datos o los sistemas que autentican usuarios caen, incluso la IA queda tan desorientada como cualquier usuario común. El apagón en AWS afectó directamente a estos sistemas, poniendo en evidencia que la sofisticación tecnológica no garantiza inmunidad ante fallos estructurales.

Es interesante señalar que los sistemas basados en IA suelen necesitar más recursos y conexiones continuas que los servicios convencionales. Esto les hace especialmente vulnerables a cualquier interrupción que afecte a la nube. Aunque una gestión inteligente puede mitigar riesgos mediante automatización y análisis predictivo, también añade nuevas dependencias y potenciales puntos débiles.

Impacto económico y social: cuando todo depende de la nube

La caída del servicio AWS paralizó transacciones bancarias e impidió ventas para conciertos, dejando a pequeños negocios y grandes corporaciones sin funcionamiento. Calcular el coste exacto para la economía digital es complicado; sin embargo, Downdetector registró más de 6,5 millones de incidencias alrededor del mundo. Este tipo de apagones no solo afecta a la productividad empresarial; también erosiona la confianza depositada en las infraestructuras digitales.

Bancos y plataformas financieras experimentaron retrasos significativos. La situación llevó a muchas empresas a revisar sus estrategias frente a emergencias y acelerar el uso de arquitecturas multiregión junto con sistemas alternativos. Aena tuvo que informar a los usuarios sobre las restricciones para pagar con tarjeta debido al fallo generalizado.

¿Cómo se resuelven estos apagones?

Amazon actuó con rapidez para identificar el origen del problema e implementar medidas correctivas. En pocas horas logró restaurar gran parte del servicio aunque algunas regiones continuaron experimentando errores durante más tiempo. Los ingenieros encargados trabajaron intensamente para acelerar el proceso recuperativo e indicaron a sus clientes limpiar cachés e intentar nuevamente las operaciones fallidas.

No obstante, recuperar todos los sistemas no es algo inmediato. Algunas funciones internas debieron ser limitadas temporalmente para facilitar el restablecimiento generalizado. Este incidente ha subrayado una vez más cuán crucial es mantener una comunicación clara por parte de los proveedores ante situaciones críticas.

Lecciones aprendidas y retos futuros

El apagón sufrido por AWS ha dejado claro que la resiliencia digital sigue siendo un desafío por abordar. Las empresas deben diseñar arquitecturas con redundancias adecuadas y emplear regiones alternativas manteniendo planes sólidos para reducir al máximo las consecuencias ante futuras eventualidades. Diversificar proveedores y descentralizar servicios puede ser clave para reducir dicha vulnerabilidad.

Con los avances constantes en inteligencia artificial, nuestra dependencia hacia la nube se intensifica aún más. Los sistemas avanzados necesitan infraestructuras robustas capaces no solo de soportar picos inesperados sino también responder ante eventos imprevistos. La innovación debe ir acompañada por una gestión responsable del riesgo así como una cultura proactiva hacia la prevención.

En definitiva, lo sucedido con AWS nos recuerda que por muy avanzada que sea nuestra tecnología siempre existe espacio para lo inesperado. La nube nos proporciona poder pero también nos hace susceptibles a tormentas imprevistas. Al igual que sucede en muchos aspectos de la vida cotidiana conviene tener siempre un plan B… y quizás un toque de humor para sobrellevarlo.