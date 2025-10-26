Las empresas estrenan la nueva era de Inteligencia Artificial con una ola de despidos en todo el mundo

No se trata de ciencia ficción ni de una película distópica: la inteligencia artificial (IA) ya ha llegado y está transformando el panorama laboral a un ritmo vertiginoso.

Multinacionales de diversos sectores —desde Amazon hasta Nestlé, incluyendo gigantes tecnológicos como Microsoft o Meta— han comenzado a llevar a cabo recortes que afectan a cientos de miles de trabajadores en todo el mundo.

La razón no es otra que la integración acelerada de sistemas de IA que son capaces de realizar tareas que hasta hace poco eran exclusivas del ser humano.

Un reciente informe del Foro Económico Mundial advierte que el 41% de las empresas a nivel mundial tiene planes para reducir su plantilla en los próximos cinco años debido a la IA. Este ajuste no se limita al sector tecnológico, ya que afecta también a industrias tan variadas como la alimentación, el comercio minorista o los servicios financieros. El mensaje es claro: aquellos que no se adapten a esta nueva era digital quedarán fuera del juego.

Amazon y la automatización a gran escala

Si hay una empresa emblemática en este proceso, esa es Amazon. El coloso estadounidense ha revelado su intención de automatizar hasta el 75% de sus operaciones, lo que podría resultar en la pérdida de más de 600.000 empleos antes del año 2033.

La división encargada de recursos humanos, conocida como People eXperience and Technology (PXT), sufrirá un recorte del 15% en su plantilla global —aproximadamente 1.500 trabajadores— como parte de una estrategia para “lograr eficiencia gracias a la IA”. El CEO Andy Jassy lo expresa sin rodeos: “Anticipamos que la IA disminuirá nuestra plantilla corporativa total mientras obtenemos beneficios en eficiencia por su uso extendido en toda la compañía”.

Pero no solo se trata de despidos: Amazon ha destinado este año 100.000 millones de dólares a centros de datos dedicados a la IA y servicios en la nube. En otras palabras, menos personas realizando tareas repetitivas y más robots y algoritmos encargándose del trabajo arduo.

Un fenómeno global y transversal

El maremoto de despidos no es exclusivo para Amazon. Compañías como Microsoft, Intel, Meta, Adidas, Nestlé o Starbucks ya han llevado a cabo o planean implementar grandes recortes laborales. Solo en 2025, las empresas tecnológicas han despedido casi a 140.000 trabajadores, y la cifra total supera ya los 50.000 despidos oficiales solo en las grandes corporaciones.

En Estados Unidos, entre 2022 y 2024, el empleo en programación cayó un 27%. Firmas como Salesforce admiten abiertamente que entre el 30% y el 50% de sus actividades ya son realizadas por IA.

Lo que distingue esta crisis laboral de otras pasadas es su causa: ahora, es la automatización y la inteligencia artificial las que reemplazan directamente empleos. No solo por razones económicas, sino porque la tecnología lo permite y las empresas buscan adaptarse en un entorno cada vez más digitalizado.

El lado más oscuro de la inteligencia artificial

El avance imparable de la IA presenta un aspecto preocupante: la brecha entre quienes se adaptan y quienes no. Consultoras como Accenture son claras al respecto: aquellos que no logren reciclarse en habilidades relacionadas con IA tendrán que abandonar sus puestos.

En los últimos meses, Accenture ha despedido a 11.000 empleados mientras duplicaba su plantilla dedicada a expertos en IA. La CEO, Julie Sweet, lo resume sin miramientos: “El ritmo exigido por esta nueva transformación no permite esperar por todos”.

La IA, entonces, no solo reemplaza trabajos; también divide a los mejores del resto. Quienes dominen estas nuevas tecnologías tendrán un futuro brillante; los demás enfrentarán desafíos sin precedentes. El mercado laboral se polariza: desaparecen los empleos rutinarios y predecibles mientras emergen nuevas oportunidades para aquellos capaces de crear, supervisar o entrenar algoritmos.

Musk, Gates y el debate sobre el futuro del empleo

En medio de esta tormenta laboral, las voces de Elon Musk y Bill Gates resuenan con fuerza.

Ambos coinciden —a pesar de su rivalidad— en que la IA revolucionará el mundo laboral durante la próxima década. Gates sostiene que la IA podrá asumir funciones como médicos o docentes, aunque reconoce que el vínculo humano es insustituible en educación. Musk advierte con contundencia que la IA realizará trabajos “mejor que nosotros”, dejando claro que adaptarse será esencial para no quedar rezagado.

Gates incluso sugiere un escenario donde la automatización permita reducir la jornada laboral a tres días semanales, liberando así a millones de empleados de tareas repetitivas y favoreciendo su bienestar social. Sin embargo, otros expertos ofrecen una visión menos optimista; alertan sobre cómo la IA podría incrementar la carga laboral para quienes logren sobrevivir a los despidos, obligándolos a adaptarse constantemente y con rapidez.

Avances en IA: ¿progreso o amenaza?

Los avances en inteligencia artificial continúan sin pausa. Algoritmos generativos, robots autónomos, asistentes digitales y sistemas analíticos predictivos están ya presentes en campos tan variados como logística, salud o educación. Bill Gates resalta el potencial transformador de la IA en enseñanza; puede ofrecer apoyo personalizado al tiempo que libera a los docentes de tareas repetitivas. No obstante, insiste en que “el vínculo entre maestro y alumno sigue siendo insustituible”.

A pesar del riesgo palpable, la IA también abre nuevas puertas laborales. Sectores como análisis de datos, desarrollo algorítmico o ciberseguridad están experimentando un crecimiento notable; aquellas empresas dispuestas a adaptarse encontrarán mercados prósperos ante sí. Sin embargo, hay que ser realista: esta transición será dura y no todos lograrán cruzar esa meta.

¿Qué nos espera?

El panorama laboral está cambiando más rápido de lo que muchos desearían reconocer. La automatización impulsada por la IA ha dejado atrás cualquier atisbo futurista; ya forma parte del presente inmediato. Millones deben prepararse para reinventarse, adquirir nuevas habilidades y convivir con algoritmos que han llegado para quedarse —para bien o para mal—. Quien no lo entienda debería observar las oficinas vacías y los robots trabajando incansablemente. El futuro ya está aquí y no admite excusas.