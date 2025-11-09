Madrid roza el récord mundial en solar con células de perovskita

Madrid se posiciona en la vanguardia internacional de la energía solar. Un equipo conjunto del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA Nanociencia) y la Universidad Complutense de Madrid ha alcanzado un rendimiento del 25,2% en células solares de perovskita, a solo 1,5 puntos del récord mundial (26,7%) y muy por encima del 18% de eficiencia que ofrecen los paneles comerciales de silicio.

Este avance supone un paso decisivo hacia la producción de energía renovable más limpia, barata y sostenible. Aunque hasta ahora las perovskitas enfrentaban problemas de estabilidad a largo plazo, el nuevo diseño molecular desarrollado por los científicos madrileños ha mejorado tanto su eficiencia como su durabilidad, acercando su aplicación industrial.

La clave radica en el desarrollo de nuevos compuestos para el transporte de huecos, un elemento esencial en estas células solares. Los resultados son asombrosos: los dispositivos mantienen hasta el 80% de su rendimiento tras más de 1.000 horas de operación continua, resisten más de 1.100 horas de funcionamiento sin degradarse y conservan el 95% de su eficacia tras 3.600 horas bajo condiciones de estrés lumínico.

“El potencial de las perovskitas es enorme por su versatilidad química”, destaca el profesor Nazario Martín, catedrático de Química Orgánica en la UCM y vicedirector del IMDEA Nanociencia. “Su capacidad para complementarse con el silicio abre el camino hacia una nueva generación de paneles solares híbridos y altamente eficientes”.

Con estos resultados, la Comunidad de Madrid se consolida como uno de los núcleos de innovación científica más avanzados de Europa en la tecnología solar del futuro.