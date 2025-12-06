Quince años de IA en Google: de cerebro oculto a arma contra OpenAI

A lo largo de los años, la inteligencia artificial de Google operó como un motor invisible: optimizaba las búsquedas, organizaba fotos, traducía textos y sugería vídeos sin recibir el reconocimiento que merecía.
Sin embargo, todo cambió en noviembre de 2022, cuando ChatGPT, desarrollado por OpenAI, irrumpió en la escena mundial y obligó al coloso de Mountain View a salir del anonimato.
Desde ese momento, la narrativa sobre IA se ha transformado en una competencia entre dos gigantes, con un tercer elemento incómodo: el riesgo inminente de que el perdedor se quede sin modelo comercial.
El panorama actual es radicalmente diferente al de hace tres años. Google se enorgullece al afirmar que Gemini 3 es “el modelo más inteligente” del mercado y asegura haber recuperado su liderazgo técnico en IA.
Mientras tanto, dentro de OpenAI se habla de “código rojo” y una guerra desgastante. Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, es necesario retroceder al menos quince años.
De laboratorio discreto a arquitecto de la IA moderna
La investigación en IA por parte de Google comenzó “casi desde los inicios de la empresa”, tal como señala su vicepresidencia global, que recuerda que los primeros avances significativos del buscador ya dependían de modelos de aprendizaje automático. Este compromiso se ha consolidado en tres áreas clave durante la última década y media:
- Investigación fundamental.
- Productos masivos con IA funcionando tras bambalinas.
- Infraestructura y chips propios para entrenar modelos cada vez más complejos.
Un hito crucial en el ámbito científico tuvo lugar en 2017, cuando los investigadores de Google Brain publicaron el trabajo que describía el modelo Transformer, la arquitectura que posibilita la IA generativa moderna. Este diseño se estableció como el estándar del sector y sirve como base tanto para los modelos de Google como para los desarrollos de OpenAI.
Simultáneamente, DeepMind, la compañía especializada en IA adquirida por Google, demostró el potencial real de estos sistemas con logros como AlphaGo y, especialmente, con su herramienta para predecir estructuras proteicas que llevó a Demis Hassabis a obtener el Nobel de Química debido a su impacto en biología. DeepMind operaba en un ámbito más científico mientras que Google Brain se enfocaba en aplicaciones prácticas; no obstante, ambas iniciativas compartían una misma premisa: aprovechar enormes volúmenes de datos y capacidad computacional para entrenar redes neuronales cada vez más sofisticadas.
A medida que esto sucedía, la IA comenzaba a integrarse en productos cotidianos: desde la clasificación automática de fotos hasta las sugerencias en Gmail o las traducciones automáticas. La mayoría de los usuarios no utilizaba términos como “modelos de lenguaje”, pero ya estaban rodeados por ellos.
El golpe de ChatGPT y el “código rojo” de Google
Ese equilibrio se desmoronó abruptamente en noviembre del 2022. El lanzamiento público de ChatGPT convirtió a la IA generativa en un tema candente globalmente, alcanzando más de 100 millones de usuarios en solo dos meses. De repente, la innovación dejó atrás los artículos académicos o funciones ocultas; se transformó en una interfaz conversacional accesible para todos.
La respuesta fue inmediata. En enero del 2023, Microsoft anunció una inversión masiva de 10.000 millones de dólares en OpenAI e inició la integración de sus modelos en Bing, Office y otros servicios. Por su parte, Google, que había llevado la delantera hasta entonces “en el campo” de la inteligencia artificial, observó cómo otro competidor cosechaba los frutos del trabajo realizado por sus propios científicos.
En Mountain View se activó un “código rojo” interno. La compañía reestructuró sus equipos e integró Google Brain y DeepMind formando un “superlaboratorio” bajo el nombre Google DeepMind, con Hassabis al mando. El objetivo era evidente: acelerar el desarrollo de un modelo capaz competir directamente con GPT.
De esa iniciativa nació Gemini, la familia de modelos que se convertiría en el eje central del enfoque generativo impulsado por Google. Pero este cambio no fue únicamente técnico; también implicó reconocer que ya no era suficiente ser fuerte en investigación; era necesario ganar también la batalla por la percepción pública y proteger sobre todo el negocio del Buscador.
De BERT a Gemini 3: quince años condensados
Los últimos quince años transcurridos en Google pueden interpretarse como una escalada gradual hacia la actual IA generativa:
- Modelos como BERT y sus sucesores facilitaron una mejor comprensión del contexto detrás las búsquedas y elevaron la calidad general de los resultados obtenidos, especialmente para consultas largas y complejas.
- La inteligencia artificial se expandió a todos los productos destinados al consumidor: Google Fotos, Traducción, Maps, YouTube y Workspace.
- Con el lanzamiento inicial del modelo Gemini, se dio un salto hacia un sistema multimodal capaz manejar texto, imágenes, audio, vídeo y código simultáneamente.
El verdadero punto culminante llegó con Gemini 3, presentado oficialmente en noviembre del 2025 y descrito por Sundar Pichai como “el modelo más inteligente” hasta ahora. Según Google:
- Gemini 3 mejora el razonamiento complejo así como su capacidad para entender contextos e intenciones del usuario.
- Funciona tanto en modo app como dentro del buscador mismo; está integrado dentro experiencias como el nuevo “Modo IA”.
- Destaca por su capacidad multimodal; algo que también resalta Demis Hassabis, quien lo califica como “el mejor modelo mundial para comprensión multimodal”.
Además, Google posiciona a Gemini 3 Pro como su modelo más potente orientado a programación; busca generar y explicar código mientras ofrece respuestas “inteligentes, concisas y directas”. La intención no es solo contestar preguntas sino también ayudar a aprender, crear y planificar proyectos.
Esta evolución ha llevado a expertos como el pionero Geoffrey Hinton a afirmar que Google ha “recuperado su liderazgo” dentro del campo tecnológico relacionado con inteligencia artificial e incluso que Gemini 3 ha colocado a la compañía por delante del emergente GPT‑5 según varios análisis comparativos citados por medios económicos relevantes.
El buscador, el negocio y el nuevo Modo IA
El verdadero dilema para Google radica no solo en quién posee el modelo “más avanzado”, sino qué pasará con su producto estrella: el Buscador, que acapara alrededor del 90% del mercado y representa la base sólida sobre la cual descansa su negocio publicitario. Si los usuarios comienzan a dejar atrás las búsquedas tradicionales para interactuar directamente con un chatbot basado en IA, todo su modelo económico podría tambalearse.
Por eso mismo han comenzado a transformar radicalmente cómo funciona dicha experiencia al buscar información online. El nuevo Modo IA integra directamente Gemini 2.5 dentro Google.com permitiendo:
- Conversar con la inteligencia artificial utilizando lenguaje natural.
- Realizar preguntas complementarias.
- Solicitar resúmenes y síntesis más allá simplemente devolver enlaces.
Además incorpora funciones innovadoras tales como:
- Deep Search, descomponiendo consultas complejas mediante múltiples búsquedas; aunque tarda algo más tiempo genera respuestas completas basadas fuentes variadas.
- Search Live, utilizando cámara dispositivos móviles para interpretar lo visible ofreciendo información instantánea.
- Capacidades “agénticas” capaces incluso reservar entradas o citas sin necesidad que usuarios naveguen entre diferentes páginas web.
El sistema también tiene acceso al historial personalizado según búsquedas previas conectándose además con servicios tales como Gmail, facilitando respuestas contextuales relevantes —por ejemplo— sugiriendo actividades cercanas basadas hotel mencionados correos electrónicos recibidos.
En definitiva esto transforma a Google más cerca algo similar asistente virtual que simple índice enlazado; lo cual plantea interrogantes inquietantes respecto resto internet: si buscador se convierte destino final ¿qué sucederá tráfico generado medios digitales blogs comercios? A pesar insistir usuarios siguen haciendo clics asegurando crecimiento web globalmente visible admiten enlaces tendrán menor presencia visual.
El propósito detrás esta evolución resulta claro: si va existir una transformación radical búsqueda mediante tecnología avanzada preferencia sería contar precisamente con su propia plataforma basada inteligencia artificial.
OpenAI contraataca: navegador, SearchGPT y presión a Chrome
Mientras tanto mientras Google reconfigura toda experiencia búsqueda habitual; ahora mismo tenemos ante nosotros cómo trabaja actualmente OpenAI, intentando asaltar precisamente dicho territorio estratégico. La empresa está desarrollando un nuevo navegador web basado completamente Inteligencia Artificial diseñado específicamente competir directamente contra Google Chrome; construido sobre Chromium pero ideado tener control total sobre datos navegacionales recolectados.
La estrategia subyacente aquí resulta evidente:
- Acceder directamente datos navegación tal cual realiza hoy Chrome alimentando así propios modelos negocio basado información recolectada.
- Integrar navegador junto ChatGPT creando experiencia donde AI no solo responde preguntas sino actúa activamente proceso navegación.
- Presionar fundamentalmente pilar publicitario clave asociado dominio actual tanto Chrome buscador principal utilizado hoy día.
Adicionalmente OpenAI ha lanzado SearchGPT motor búsqueda integrado completamente dentro ChatGPT ofreciendo acceso tiempo real información respuesta conversacional además actualizaciones constantes noticias deportes finanzas. Análisis recientes indican notable dato importante: aproximadamente 70% consultas planteadas ChatGPT no tienen equivalente búsqueda convencional realizada mediante Google lo cual señala cambio hábitos significativos entre usuarios actuales buscando directamente soluciones ofrecidas AI misma.
El reto al cual enfrenta OpenAI resulta titánico dado dominio actual alcanzado por Chrome superando 3.000 millones usuarios junto cuota global superior 66% mientras tanto ellos operan distinta escala aunque robusta igualmente tienen potencial seguir creciendo enormemente si logran adopción significativa parte comunidad activa semanalmente compuesta aproximadamente 500 millones usuarios existentes actualmente logrando así impactar realmente sobre gigante tecnológico mencionado anteriormente anteriormente .
Quién va ganando hoy: dinero, usuarios y tecnología
La pregunta crucial sigue siendo: ¿quién tiene mejores posibilidades ganar esta guerra relacionada Inteligencia Artificial? Las respuestas varían dependiendo perspectiva desde donde observemos situación actual.
1. Tecnología modelos
- Google afirma categóricamente que Gemini 3 supera sin lugar dudas capacidades ofrecidas modelos competencia incluyendo GPT‑5 diversos escenarios uso además evaluaciones realizadas capacidades multimodales presentadas frente retos similares enfrentados anteriormente ..
- Expertos reconocidos tales Hinton análisis sectoriales refuerzan idea logrando señalar claramente cómo empresa estadounidense ha logrado técnicamente «superar» competencia directa durante carrera reciente transcurrida últimos meses ..
- Evaluaciones comparativas independientes han apuntado igualmente hacia dirección donde Gemini 3 brilla notablemente multimodalidad programación mientras tanto ChatGPT mantiene experiencia conversacional pulida aunque recibe críticas relacionadas «tono» empleado versión GPT‑5 utilizada anteriormente ..
Aquí podemos observar péndulo desplazándose ahora claramente hacia lado representado hoy día por tecnología desarrollada específicamente bajo ala gigante tecnológico estadounidense .
2. Usuarios marca
- ChatGPT continúa siendo referencia fundamental asociada «IA conversacional» gran público generalizado alcanzando cientos millones usuarios semana tras semana previsiones internas apuntan posibilidad llegar alcanzar hasta mil millones diariamente año 2026 ..
- Por otro lado Gemini ha alcanzado impresionantes cifras mensuales estimadas alrededor 650 millones según reportes recientes proporcionados directamente desde fuentes oficiales empresa impulsada integración masiva presente buscador Android plataformas utilizadas cotidianamente ..
- En transcurso año anterior año completo , resultado obtenido gracias lanzamiento producto correspondiente conocido oficialmente bajo nombre «Gemini 3» convirtió uno búsquedas populares globalmente hablando indicando interés notable existente entre comunidad generalizada ..
OpenAI mantiene ventaja marca relacionada exclusivamente entorno puramente asociado Inteligencia Artificial sin embargo ,Google aprovecha distribución masiva ofrecida Search Android Chrome YouTube Docs ofreciendo ventajas competitivas sustanciales .
3. Dinero infraestructura resistencia
Aquí desequilibrio existente resulta brutal:
- Durante último trimestre fiscal reportaron ingresos sorprendentes superando cifra total aproximada 102 mil millones dólares provenientes principalmente publicidad asociada plataforma utilizada diariamente ..
- Por otro lado ,Open AI proyecta ingresos cercanos 20 mil millones anuales pero reconoce necesitar alrededor 200 mil hasta año 2030 alcanzar rentabilidad deseada acumulando pérdidas compromisos gastos enormes relacionados computación requerida constantemente ..
- Publicaciones recientes describen situación actual enfrentada Open AI similar «modo crisis», concentrándose todos recursos disponibles mejorar Chat GPT aplazando proyectos publicidad agentes salud asistentes personales necesarios ..
Dicho esto sin rodeos claros : Open AI cuenta usuarios ; mientras ,Google posee caja infraestructura paciencia necesarias. En contexto guerra desgastante diferencia existente importa aún más cualquier benchmark puntual .
¿Quién está mejor posicionado para ganar?
Con datos actuales disponibles panorama observado resulta menos épico palabra «guerra» utilizada anteriormente sino crudo punto vista empresarial .
En corto plazo podemos afirmar abiertamente : Open AI conserva ventaja simbólica producto mente usuario medio ; Chat GPT sigue siendo icono indiscutible relacionado entorno Inteligencia Artificial generativa .
Desde plano técnico ,Google ha logrado mínimo empatar probablemente superar competencia directa presentada actualmente gracias implementación estrategias eficaces empleadas mediante Gemini tercera versión lanzada recientemente destacándose métricas claves especialmente multimodalidad integración productos reales utilizados cotidianamente ..
Respecto plano financiero estratégico ,Google parte clara ventaja estructural controla distribución (Android Chrome Search YouTube Workspace) así mismo beneficios masivos puede permitirse guerra prolongada otros actores podrían resistir menos tiempo prolongadamente debido falta recursos necesarios necesarios sustentar operaciones futuras sostenibles ..
Varios analistas han comenzado plantear escenario donde interrogante principal no sería si Google podrá seguir ritmo marcado por Open AI sino si Open AI podrá mantenerse independiente si ventaja tecnológica disminuye considerablemente además modelo negocio finalmente encaja perfectamente dentro esquema general requerido actualmente ..
Esto no implica necesariamente partida decidida ; historia reciente demuestra claramente interfaz única bien diseñada —similar ocurrió Chat GPT durante año anterior — puede cambiar tablero competitivo pocos meses apenas transcurridos posterior aparición inicial misma . Sin embargo mirando solamente quienes poseen mejores recursos distribución capacidad aguantar años inversiones masivas respuesta resulta incómoda románticos startups emergentes : hoy día favorito ganar batalla relacionada Inteligencia Artificial es claramente GOOGLE. .
Buena noticia resto mundo consiste hecho mientras estos dos gigantes vigilan mutuamente innovación continúa avanzando ; mala noticia radica hecho factura económica social carrera apenas empieza llegar realidad cotidiana nuestra sociedad moderna actual.