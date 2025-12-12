Quiénes son los ‘arquitectos de la IA’ que Time ha nominado ‘persona del año’ convertido

La imagen evoca un tiempo pasado: una viga de acero suspendida sobre Nueva York, donde varios ejecutivos disfrutan de su comida, a decenas de metros del suelo.

En la fotografía original, tomada en 1932, eran obreros levantando rascacielos.

En la versión publicada por Time en 2025, esos directivos están construyendo algo diferente: la infraestructura de la inteligencia artificial, un factor que ya influye en la economía, la política y la cultura a nivel global.

La revista ha decidido otorgar el título de Persona del Año 2025 a los llamados “arquitectos de la IA”, un selecto grupo que no se dedica a programar modelos línea por línea, pero que determina dónde se desarrollan, quién financia esos proyectos, quiénes los utilizan… e incluso hasta dónde están dispuestos a llegar.

Quiénes son los “arquitectos de la IA” según Time

La portada presenta a nueve personalidades que se han convertido en referentes del poder tecnológico:

Mark Zuckerberg , director ejecutivo de Meta

, director ejecutivo de Meta Lisa Su , directora ejecutiva de AMD

, directora ejecutiva de AMD Elon Musk , director ejecutivo de Tesla y SpaceX, fundador de xAI y cofundador original de OpenAI

, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, fundador de y cofundador original de Jensen Huang , director ejecutivo de Nvidia

, director ejecutivo de Sam Altman , máximo responsable de OpenAI

, máximo responsable de Satya Nadella , director ejecutivo de Microsoft

, director ejecutivo de Demis Hassabis , director ejecutivo de Google DeepMind

, director ejecutivo de Dario Amodei , director ejecutivo de Anthropic

, director ejecutivo de Fei-Fei Li, codirectora del Instituto de IA en la Universidad de Stanford

Time justifica esta elección con una frase que resuena como un hito histórico: “2025 fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás”. La publicación destaca que estos líderes han dado inicio “a la era de las máquinas pensantes”, sorprendiendo y preocupando a la humanidad mientras “trascendían los límites de lo posible”.

No se trata simplemente de un reconocimiento a buenas acciones. La propia revista recuerda que el título distingue a quienes más han influido en el mundo, ya sea para bien o para mal, desde 1927. En esa lista figuran nombres tan diversos como Adolf Hitler (1938) o Taylor Swift (2023), pasando por otros como Vladímir Putin (2007) o Donald Trump (2024). Este año, el enfoque no recae en una sola persona, sino en un ecosistema donde el poder está concentrado en unas pocas empresas y laboratorios.

Por qué estos nueve mandan en la IA (y no otros)

Este grupo representa casi un mapa del actual panorama tecnológico relacionado con la IA:

Infraestructura y chips : Jensen Huang (Nvidia) es quien proporciona las GPU necesarias para entrenar muchos modelos destacados del mundo. Por su parte, Lisa Su (AMD) compite ofreciendo procesadores que intentan romper con el monopolio existente y abaratar costos en computación masiva.

: Nube y plataformas : Bajo el liderazgo de Satya Nadella (Microsoft) , Azure se ha convertido en una vía esencial para muchos servicios basados en IA generativa, desde asistentes digitales hasta herramientas para programadores. Mientras tanto, Mark Zuckerberg (Meta) impulsa modelos abiertos como Llama, fomentando un ecosistema donde terceras partes pueden desarrollar aplicaciones y desafiando a competidores más cerrados.

: Modelos avanzados : Con su trabajo al frente de OpenAI, Sam Altman ha llevado al debate sobre modelos lingüísticos capaces no solo de programar y razonar sino también generar contenidos complejos; Time considera esto parte del avance significativo logrado en 2025. En este sentido, Dario Amodei (Anthropic) aboga por una IA “más alineada y segura”, desarrollando modelos como Claude que buscan mitigar comportamientos perjudiciales. A su vez, Demis Hassabis (Google DeepMind) combina investigación fundamental con productos comerciales como Gemini, integrando inteligencia artificial dentro del ecosistema Google.

: Perspectiva académica y social : Conocida como la “madrina” de la IA gracias a su trabajo pionero en visión por computador con ImageNet, Fei-Fei Li aporta una visión ética desde Stanford.

: El toque Musk : Por último, está presente también el disruptivo Elon Musk. Con su empresa xAI critica los riesgos asociados a la inteligencia artificial mientras promueve su desarrollo en áreas como vehículos autónomos y modelos lingüísticos.

:

Time sostiene que juntos han tomado las riendas del destino colectivo. Han reconfigurado políticas gubernamentales e influido notablemente en rivalidades geopolíticas mientras acercan robots e inteligencias artificiales al ámbito doméstico.

Qué avances en IA han llevado a este punto

Esta elección no es casual. Se produce tras un año donde la inteligencia artificial ha dejado atrás su etapa promesa para convertirse en una infraestructura crítica para múltiples sectores.

Entre los logros más destacados durante 2025 se encuentran: