Esta es Jessica Foster, la influencer pro-Trump creada con IA que compite con las estrellas reales

La imagen es inconfundible: uniforme militar, bandera de Estados Unidos al fondo, una expresión decidida y un mensaje claro en defensa de Donald Trump. Pero Jessica Foster no es más que un producto de inteligencia artificial.

En cuestión de meses, ha conseguido lo que muchos aspirantes de carne y hueso solo podrían soñar: más de 900.000 seguidores en Instagram, un sinfín de comentarios y una narrativa política bien definida.

Su perfil, creado a finales de 2025, combina fotos hiperdetalladas con estética militar, mensajes patrióticos y guiños directos al universo MAGA. En su feed se pueden ver montajes en mítines, supuestas reuniones con líderes mundiales y escenas en bases militares. Todo es artificial, pero el impacto social y político que genera es muy real.

Quién es realmente Jessica Foster

Detrás de Jessica Foster se encuentra un modelo de IA diseñado para crear la imagen de una mujer joven, atractiva, caucásica y con estética de soldado patriota. Sus rasgos evocan la iconografía clásica del patriotismo estadounidense: cabello rubio, mirada decidida y un entorno repleto de banderas, armas y escenografía militar.

Su “biografía” digital se alinea perfectamente con la narrativa trumpista:

Patriota convencida

Defensora del “America First”

Admiradora pública de Donald Trump

Tono combativo ante medios tradicionales y demócratas

La construcción de su perfil incluye:

Imágenes generadas por IA en alta resolución

Textos breves y emocionales, pensados para ser compartidos rápidamente

Reels con voz sintética que leen mensajes políticos

Comentarios automatizados que refuerzan la narrativa

No hay vídeos en directo ni apariciones en eventos físicos; todo está meticulosamente diseñado para ser pulido y optimizado según el algoritmo.

Cómo ha crecido tan rápido en Instagram

El ascenso de Jessica Foster no es pura casualidad. Su cuenta fue inaugurada a finales de 2025, y en poco tiempo superó los cientos de miles de seguidores hasta acercarse al millón. Esto se debe a una combinación eficaz de varios elementos:

Estética altamente compartible Estilo militar, fondos impresionantes, poses heroicas

Colores vibrantes y composiciones pensadas para el scroll veloz Conexión política evidente Mensajes pro- Trump en un contexto marcado por la polarización

en un contexto marcado por la polarización Llamadas directas a “patriotas” y “defensores de la libertad” Uso estratégico de hashtags y colaboraciones Menciones constantes a otras cuentas afines a Trump

Interacción con perfiles humorísticos y páginas políticas relacionadas Formato adaptado para el algoritmo Publicaciones frecuentes durante los picos de audiencia

Reels cortos que impactan visual y emocionalmente

El resultado es una IA que actúa como un altavoz político incansable, sin contradicciones ni improvisaciones.

El éxito de Trump en redes sociales, ahora en versión sintética

El fenómeno Jessica Foster se apoya en una realidad ya bien establecida: el éxito rotundo de Donald Trump en las redes sociales. Durante años, el expresidente ha utilizado estas plataformas como su principal campo de batalla; primero lo hizo con su cuenta personal, luego creó su propia red social y más tarde regresó a espacios como X o Instagram.

Ahora la novedad radica en que quien amplifica el mensaje no es un colaborador humano sino una creación digital diseñada para:

Reiterar consignas sin desviarse del guion establecido

Proyectar una imagen idealizada del apoyo femenino y militar

Encajar perfectamente dentro de la retórica del patriotismo, orden y fuerza

En definitiva, Jessica Foster actúa como un escaparate aspiracional: una soldado modelo siempre alineada con el mensaje correcto, siempre lista para publicar o comentar.

Impacto social: cuando la política se mezcla con la ficción perfecta

El impacto social generado por este tipo de perfiles trasciende lo meramente entretenido. Aunque muchos usuarios tienen sospechas o incluso saben que se trata de una creación artificial, el efecto acumulado que generan sus publicaciones da lugar a diversas dinámicas:

Normalización del personaje político asociado: Trump aparece constantemente envuelto en un contexto positivo, heroico.

del personaje político asociado: aparece constantemente envuelto en un contexto positivo, heroico. Difuminación entre realidad y ficción : fotos «junto a líderes mundiales» o «en zonas conflictivas» son consumidas rápidamente sin que todos los usuarios tomen el tiempo necesario para contrastar.

: fotos «junto a líderes mundiales» o «en zonas conflictivas» son consumidas rápidamente sin que todos los usuarios tomen el tiempo necesario para contrastar. Refuerzo de burbujas ideológicas: la cuenta se recomienda dentro del ecosistema MAGA, consolidando comunidades cerradas.

Además, esa estética militar aplicada a una influencer del mundo del estilo transforma el discurso político en un producto aspiracional. No estamos debatiendo ideas; estamos imitando estilos de vida.

Impacto político: propaganda 24/7 sin coste humano

En términos políticos, figuras como Jessica Foster abren nuevas posibilidades:

Coste casi inexistente : una vez entrenado el modelo, generar contenido resulta económico y rápido.

: una vez entrenado el modelo, generar contenido resulta económico y rápido. Capacidad ilimitada para publicar : no enferma ni se cansa ni muestra dudas.

: no enferma ni se cansa ni muestra dudas. Segmentación precisa del mensaje: se puede ajustar el contenido según diferentes públicos mediante variaciones visuales o textuales.

Esto multiplica la eficacia de la propaganda digital:

Se pueden lanzar campañas coordinadas junto a otros perfiles humanos o no humanos.

Es posible inundar los feeds con mensajes casi idénticos pero presentados como “nuevos” cada vez.

Se pueden probar narrativas diferentes para evaluar cuáles son más efectivas y ajustar sobre la marcha.

La combinación entre atractivo visual, discurso político e inteligencia artificial coloca a estas influencers virtuales en una situación delicada: son herramientas destinadas al marketing político sin ningún control democrático comparable al exigido para anuncios tradicionales.

Un laboratorio de lo que viene

Jessica Foster no es simplemente un fenómeno viral; representa una advertencia. Muestra hasta qué punto puede llegar la combinación entre inteligencia artificial, redes sociales y polarización al crear líderes opinaros ficticios capaces de influir como si fueran reales.

El siguiente desafío no será cuestionar si esa imagen vista es auténtica; será discernir quién ha decidido qué piensa cada figura digital, qué dice exactamente cada post nuevo y quién se beneficia realmente. En este nuevo panorama, diferenciar entre propaganda e implicación ciudadana será uno de los retos democráticos más significativos que enfrentaremos en los próximos años.