La Velada del Año VI de Ibai Llanos agota entradas en tres horas

Ibai Llanos lo ha vuelto a conseguir. Su Velada del Año VI, un gran evento de boxeo entre figuras destacadas de internet, ha colgado el cartel de ‘sold out’ en tan solo tres horas.

El pabellón de la Cartuja en Sevilla será el escenario el próximo 25 de julio, donde se espera un espectáculo que superará las ediciones anteriores, con combates ya anunciados que han encendido las redes sociales.

La presentación en Barcelona el 9 de marzo causó un verdadero alboroto.

Miles de seguidores hicieron cola virtual para conseguir entradas, y la emoción alcanzó su punto máximo con anuncios como Edu Aguirre vs Gatón Edul y Fabiana Sevillano vs La Parce. Ibai dejó claro: «No os vamos a defraudar, es increíble». La expectativa aumenta porque este año se celebra en Sevilla, una ciudad que respira el evento y que da ventaja local a competidoras como Fabiana, oriunda de la ciudad.

Combates que prometen fuego

Los duelos anunciados durante la presentación dejaron momentos memorables. Fabiana Sevillano, pareja de Juan Guarnizo (quien finalmente no participará), se enfrentará a Valeria La Parce desde Colombia. Ambas compartieron sus nervios y emociones: «Es un reto que no todo el mundo se atreve», comentó Valeria. Fabiana, aprovechando su altura, planea perder peso sin complicaciones, mientras Valeria mantiene su peso actual. Ambas coinciden en que la resistencia será fundamental, especialmente con el calor sevillano del mes de julio.

Otro enfrentamiento destacado será Marta Díaz vs Tati. La tensión era palpable en Barcelona, con predicciones volando por los chats. Ibai y su equipo reiteraron que los combates femeninos de la Velada siempre sorprenden por su intensidad. Estas peleas no son solo golpes; llevan consigo historias personales, como la rivalidad entre Fabiana y el círculo cercano a Guarnizo.

Aquí están los combates confirmados hasta ahora:

Edu Aguirre vs Gatón Edul : Una rivalidad futbolística que promete un knockout verbal antes del combate.

: Una rivalidad futbolística que promete un knockout verbal antes del combate. Fabiana Sevillano vs La Parce : Un duelo hispano-colombiano cargado de drama personal.

: Un duelo hispano-colombiano cargado de drama personal. Clersss vs Natalia MX : Más sorpresas están por llegar.

: Más sorpresas están por llegar. Marta Díaz vs Tati: Intensidad pura entre influencers destacados.

Ibai subrayó que esta edición está destinada a romper récords: «Cada año nos superamos». La alfombra roja en Barcelona fue una auténtica fiesta, con invitados encapuchados y gritos por doquier. Los fans hablaban de una «revolución en TikTok» y del «evento del año».

Por qué conquista a la Gen Z

Estas Veladas no son simplemente boxeo amateur. Las marcas están deseosas por asociarse: Ibai genera millones de visualizaciones. La V del Bernabéu ya fue histórica, pero Sevilla promete elevar aún más la apuesta con cinco meses de preparación. Los luchadores ajustan sus dietas, entrenan resistencia y comparten sus sacrificios en redes sociales. «Si me estoy muriendo, que lo vean», expresa Fabiana.

El impacto económico es impresionante. Las entradas se agotaron a precios accesibles, pero el retorno publicitario es multiplicador. Sevilla se beneficia con turismo y una gran actividad digital. Ibai bromea sobre tener que mantener secretos bajo control, pero asegura que habrá grandes figuras, sorpresas y buen ambiente.

La Parce llega con respeto: ha acompañado a amigos en ediciones anteriores y conoce bien lo que implica participar. Todas coinciden en que el primer minuto en el ring es crucial, y el público juega un papel vital animando el espectáculo. Sandor y su equipo ofrecen consejos sobre peso: brackets flexibles para evitar sufrir.

El ring como imán de marcas

Las empresas ven una mina de oro en la Generación Z. La Velada combina streaming, TikTok y boxeo en una mezcla viral irresistible. Ibai ha pasado de pequeñas peleas entre streamers a llenar estadios enteros. «De un minuto en el ring a cambiar estilos de vida», afirman los participantes.

Sevilla late con fuerza: calor nocturno, apoyo masivo y Fabiana saliendo hacia el ring desde casa. ¿Y si Rosalía aparece como invitada? Los fans lo sueñan despiertos. Lo cierto es que el 25 de julio, la Cartuja vibrará con uppercuts y risas.

Prepárate porque esta Velada promete no defraudar: entradas agotadas, combates épicos y un espectáculo que paralizará al mundo streamer.