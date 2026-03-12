Un truco para que tu móvil deje de ir lento: cómo revisar la papelera de WhatsApp

Imagina que tu móvil se mueve a paso de tortuga: las aplicaciones tardan en abrirse, los cierres inesperados son una constante y las actualizaciones no se completan. La culpa puede recaer en WhatsApp, que cuenta con una papelera oculta repleta de fotos, vídeos y audios que no se eliminan del todo. Estos archivos persisten incluso después de borrarlos de los chats, saturando el almacenamiento y obligando al sistema a recurrir a memoria virtual. Esto agota la RAM y provoca un notable descenso en el rendimiento. En Android, estos archivos se almacenan en carpetas como Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media; en iOS, se eliminan al limpiar el caché o después de 30 días. Realizar un vaciado rápido puede ser la solución para mejorar la velocidad y prolongar la vida útil del dispositivo.

Este sencillo truco, repetido por expertos desde 2025, permite liberar gigas en cuestión de minutos. El problema con WhatsApp es que guarda copias automáticas de multimedia, stickers y copias de seguridad. Si tu móvil está casi lleno, notarás síntomas evidentes: lentitud, aplicaciones que se cierran solas y una batería que parece agotarse más rápido. Es recomendable mantener al menos un 10% de espacio libre para asegurar un funcionamiento óptimo. Lo ideal es realizar esta limpieza cada mes o dos meses, especialmente si participas en grupos donde circulan memes virales.

Pasos para vaciar la papelera desde WhatsApp (Android e iOS)

Sigue esta sencilla guía, válida para ambos sistemas:

Abre WhatsApp y dirígete a Ajustes (tres puntos en la esquina superior derecha). Selecciona Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Examina la opción «De más de 5 MB» para encontrar archivos pesados o «Reenviados muchas veces» para identificar duplicados. Marca lo innecesario y toca la papelera. Confirma tu elección.

Liberar espacio es cuestión de segundos. En Android, también puedes eliminar el caché: ve a Ajustes del móvil > Apps > WhatsApp > Almacenamiento > Borrar caché (esto no afecta a los chats).

Limpieza manual en Android (explorador de archivos)

Para ser más exhaustivo:

Abre el Gestor de archivos .

. Navega a Almacenamiento interno > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media .

. Elimina archivos en subcarpetas como .Statuses, .WhatsApp Video o Images.

En iOS, puedes filtrar por tamaño dentro de la aplicación y activar la eliminación automática.

Prevención: hábitos para evitar futuros atascos

Para evitar problemas a largo plazo, considera estos ajustes:

Desactiva las descargas automáticas : Ve a Almacenamiento y datos > Descarga automática , selecciona «Nunca» o solo WiFi.

: Ve a , selecciona «Nunca» o solo WiFi. Activa los mensajes temporales (24 horas, 7 días o 90 días) en chats y grupos.

(24 horas, 7 días o 90 días) en chats y grupos. Elimina chats antiguos, sobre todo aquellos grupales llenos de contenido multimedia innecesario.

Revisa tu galería: elimina manualmente la carpeta WhatsApp cuando sea necesario.

Problema común Solución rápida Espacio liberado típico Vídeos reenviados Sección «Reenviados muchas veces» Hasta 5-10 GB Fotos de grupos Desactivar auto-descarga 2-5 GB/mes Caché residual Borrar desde ajustes app 500 MB-1 GB

Si aún experimentas lentitud, prueba reiniciar el dispositivo, desinstalar aplicaciones innecesarias o limpiar el caché general. Con estos pasos, tu móvil podrá dejar atrás su faceta glotona y volver a volar con agilidad. No dudes en probarlo hoy mismo y notarás la diferencia.