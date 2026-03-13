El socialista Sánchez miente también con sus redes sociales: compra 800.000 seguidores falsos

Pedro Sánchez ha estado sumido en una nueva táctica de comunicación digital durante las últimas semanas. Desde Moncloa, se están promocionando vídeos en formato vertical donde el presidente menciona libros que probablemente no ha leído, discos que seguramente no ha escuchado, paseos en bicicleta y juegos con sus perros.

El objetivo declarado es acercarse a un público joven, cada vez más distante del PSOE.

Los asesores más jóvenes de la formación socialista presentan esta iniciativa como un rotundo éxito, sobre todo por la cantidad de nuevos seguidores que el presidente ha acumulado en sus redes sociales: cientos de miles en un abrir y cerrar de ojos.

Los titulares en diversos medios anunciaban este supuesto triunfo.

Algunos incluso afirmaban que Sánchez arrasaba en redes a nivel internacional, acercándose al millón de seguidores en Instagram tras su enfrentamiento con Trump por las bases de Rota y Morón.

Sin embargo, una investigación realizada por un empresario especializado en redes sociales ha desvelado la realidad detrás de esas cifras.

El crecimiento que publicita Ferraz también es engañoso. Los cientos de miles de nuevos seguidores no son usuarios auténticos, sino bots y perfiles falsos de escasa calidad, adquiridos mediante servicios que venden seguidores por apenas 50 céntimos por millar.

Le puede el vicio… y no en vano es el amo del PSOE, el partido más corrupto y putero de Occidente https://t.co/mWUdpT8kGH — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) March 13, 2026

El negocio de los bots y la mentira permanente

Un simple vistazo a las cuentas del presidente revela el engaño. Estos perfiles falsos son algunos de los peores disponibles en el mercado de seguidores artificiales. La investigación confirma cómo Sánchez ha adquirido cientos de miles de seguidores recientemente. Aunque no está claro quién financia esta operación —el Gobierno no debería hacerlo y lo más probable es que sea el PSOE quien asuma los costes—, lo más alarmante es la mentira y el engaño constantes que rodean toda esta trama.

Se trata de una estafa al ciudadano. Los españoles reciben la falsa impresión de que el presidente triunfa en las redes sociales cuando la realidad es totalmente diferente. Esta artimaña contribuye a dibujar un retrato más oscuro del personaje y añade otra capa al perfil de Sánchez. Como apunta el experto que llevó a cabo la investigación, los ciudadanos tienen derecho a hacerse una pregunta incómoda: si es capaz de comprar seguidores, ¿por qué no podría comprar votos?

Esta estrategia digital, lejos de acercar al presidente a los jóvenes, pone de manifiesto un patrón comunicativo basado en la manipulación y la falsedad. Mientras Moncloa intenta proyectar una imagen moderna y accesible a través de vídeos virales y contenido desenfadado, la cruda realidad es que ni siquiera el aumento en su audiencia es genuino. El engaño permea toda la operación, desde el contenido publicado hasta los números exhibidos públicamente.