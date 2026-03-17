Nvidia lanza una nueva alerta: los agentes de IA están en camino de conquistar todo

Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia, lanzó un mensaje contundente en el GTC 2026: los agentes de inteligencia artificial no son solo una fantasía del futuro, sino que se perfilan como la próxima gran ola que revolucionará nuestra forma de trabajar.

En su presentación, dejó claro que cada empresa debe desarrollar una «estrategia OpenClaw», similar a lo que antes era necesario para Linux o Kubernetes.

Y Nvidia no se limita a hablar; ha presentado el NVIDIA Agent Toolkit, un conjunto abierto diseñado para crear agentes autónomos capaces de pensar, razonar y actuar por sí mismos.

Visualiza equipos de inteligencia artificial que llevan a cabo tareas complejas sin necesidad de intervención humana.

Este toolkit incluye NVIDIA OpenShell, un entorno de ejecución de código abierto que establece medidas de seguridad: gestiona accesos a redes, protege la privacidad y evita comportamientos erráticos de estos «claws» (garras, en inglés, por su habilidad para agarrar y ejecutar).

Huang lo expresó con claridad: «Claude Code y OpenClaw han marcado un punto de inflexión para los agentes, llevando la inteligencia artificial más allá de la mera generación de texto hacia acciones concretas». Y con un toque de humor, añadió que los trabajadores se «superpotenciarán» gracias a una avalancha de agentes especializados. Aunque parezca sacado de una novela de ciencia ficción, empresas como Adobe, Salesforce y Siemens ya están experimentando con esta tecnología.

El Agent Toolkit incorpora modelos abiertos como Nemotron y el esquema AI-Q, que combina modelos avanzados con opciones abiertas para reducir a la mitad los costos asociados a consultas y dominar benchmarks como DeepResearch. Además, LangChain, con sus frameworks descargados mil millones de veces, se une a Nvidia para escalar estos agentes en entornos empresariales. Imagina a Amdocs supervisando interacciones con clientes para anticiparse a problemas antes de que estallen o a Cadence creando chips más sofisticados gracias a superagentes.

Y esto no es todo. En el anuncio realizado por Jensen Huang sobre agentes de IA en CNN, se observa cómo Nvidia impulsa NemoClaw, su versión empresarial de OpenClaw, compatible con cualquier hardware e integrable con NeMo. Se asocia con gigantes como Cisco, CrowdStrike y Microsoft Security para proteger estos agentes frente a ciberataques. Empresas como Palantir, SAP e IQVIA (que ya ha implementado 150 agentes en las principales farmacéuticas) lo utilizan para tomar decisiones rápidas y seguras.

Los progresos en inteligencia artificial también alcanzan el ámbito físico. Nvidia presentó 110 robots en el GTC, estableciendo colaboraciones para servicios de robo-taxi junto a empresas como BYD, Hyundai y Uber. Lanzan el Physical AI Data Factory Blueprint, que genera grandes volúmenes de datos para visión artificial, robótica y vehículos autónomos. Utiliza Cosmos para curar, aumentar y evaluar datos, multiplicando escenarios poco comunes con agentes como Claude Code. Este sistema se integra en la nube gracias a plataformas como Microsoft Azure y Nebius, potenciando proyectos como los de Skild AI o los servicios ofrecidos por Uber.

Echemos un vistazo al futuro: se prevé el desarrollo del motor NVL72 Vera Rubin como base para IA agentic, utilizando CPUs potentes y LPUs fabricadas por Groq. Se proyecta alcanzar el modelo denominado Feynman para 2028. Con orgullo, Huang menciona que Nvidia controla «cada dominio de IA en todos los modelos», abarcando un tercio del cómputo global. Desde ChatGPT en 2023 hasta modelos agentic en 2026, el avance es impresionante.

A continuación, algunos socios clave que están adoptando este toolkit:

Adobe : Agentes creativos seguros y económicos.

: Agentes creativos seguros y económicos. ServiceNow : Fuerza laboral autónoma utilizando Nemotron .

: Fuerza laboral autónoma utilizando . Synopsys : Marcos multiagente enfocados en diseño semiconductor.

: Marcos multiagente enfocados en diseño semiconductor. Siemens: El agente AI Fuse EDA optimiza flujos completos de diseño.

Según afirma Nvidia, está reinventando la computación tal como lo hizo el PC hace años. Verticalmente integrada pero abierta horizontalmente. Algunos críticos podrían señalar monopolio; yo prefiero ver eficiencia en acción. El ámbito tecnológico se amplía con estas plataformas agentic. ¿Tu empresa ya cuenta con una estrategia OpenClaw? Porque pronto estos agentes estarán presentes en todos lados, desde tu oficina hasta las calles cercanas.