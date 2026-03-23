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Muerte, dinero y polémica en el imperio digital más controvertido

Muere el rey de OnlyFans: el magnate que convirtió el deseo en una fortuna de miles de millones

El empresario fallece a los 43 años tras una larga enfermedad y deja tras de sí una plataforma multimillonaria marcada por la polémica y la innovación

Muere el rey de OnlyFans: el magnate que convirtió el deseo en una fortuna de miles de millones
Leonid Radvinsky PD.
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La muerte de Leonid Radvinsky, a los 43 años, pone fin a la trayectoria de uno de los empresarios más influyentes —y a la vez más reservados— del ecosistema digital contemporáneo. El propietario mayoritario de OnlyFans falleció tras una prolongada lucha contra el cáncer, según confirmó la propia compañía.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky; ha fallecido en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, comunicó un portavoz de la empresa británica, aludiendo al hombre que convirtió una plataforma emergente en un gigante valorado en más de 8.000 millones de dólares.

Nacido en Odesa en 1982 y criado en Estados Unidos, Radvinsky desarrolló desde muy joven una carrera ligada al mundo digital. Sus primeros pasos, ya en los años 90, estuvieron vinculados a modelos de negocio online controvertidos, preludio de lo que sería una trayectoria marcada por la innovación… y el debate.

El punto de inflexión llegó en 2018, cuando adquirió el 75% de Fenix International Ltd, matriz de OnlyFans. Bajo su dirección, la plataforma experimentó un crecimiento extraordinario, especialmente durante la pandemia, consolidando un modelo de suscripción directa que redefinió la industria del contenido para adultos y generó beneficios multimillonarios.

A pesar de su éxito, Radvinsky cultivó un perfil público casi inexistente. Alejado de los focos, se presentaba como inversor y defensor del software de código abierto, mientras su empresa se convertía en un fenómeno global.

Su legado, sin embargo, no se limita al ámbito empresarial. También destacó por su actividad filantrópica, con donaciones relevantes a la ayuda humanitaria en Ucrania, la investigación oncológica y diversos proyectos tecnológicos.

Con su desaparición, se cierra un capítulo clave en la evolución de la economía digital. OnlyFans continúa, pero sin la figura silenciosa que impulsó su ascenso meteórico, el futuro del imperio que ayudó a construir queda inevitablemente abierto.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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