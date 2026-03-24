Red.es monta, con dinero del contribuyente, un tinglado para borrar huellas al servicio de la familia Sánchez

Red.es, que depende del Ministerio para la Transformación Digital, ha lanzado una licitación que supera el millón de euros. Su supuesto objetivo es ganar la confianza de los líderes de opinión y estrechar lazos con los medios de comunicación.

Sin embargo, esta jugada se produce en medio de la tormenta desatada por su relación con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Según las últimas informaciones de OkDiario, la entidad ha borrado huellas digitales relacionadas con ella y ha otorgado contratos millonarios a Juan Carlos Barrabés, socio de la investigada, tras recibir cartas de apoyo firmadas por Gómez.

El escándalo sigue creciendo.

José Luis Ábalos, exministro, ha afirmado que desde Red.es le confirmaron la contratación de una empresa para eliminar la presencia digital de Begoña Gómez en internet. En este momento, la empresa pública busca establecer una «cercanía eficaz» con los medios, como se detalla en sus pliegos.

Hacienda ya ha señalado irregularidades en las adjudicaciones a Barrabés: dos lotes valorados en 8,3 millones de euros destinados a formación digital y ciberseguridad, financiados con fondos europeos. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) advierte sobre un «posible fraude de ley», dado que fue la Mesa de Contratación, y no un comité experto, quien evaluó criterios subjetivos.

Irregularidades en las adjudicaciones

La IGAE critica que Red.es haya evaluado ofertas basándose en cartas de apoyo, incluidas las firmadas por Begoña Gómez, sin aclarar su impacto en la puntuación. Esta práctica benefició a la UTE formada por Innova Next (de Barrabés) y The Valley Digital. No se justificaron los métodos de puntuación ni se consideraron adecuadamente los currículos de los profesores, lo que favoreció indebidamente a Barrabés. Actualmente, la Fiscalía Europea está investigando el uso indebido de fondos Next Generation.

El Tribunal de Cuentas también ha alertado sobre fallos en planificación y control dentro de Red.es. Un informe que fue ignorado detectó irregularidades en los contratos otorgados a Barrabés; sin embargo, el ministerio dirigido por Óscar López presionó para que este asunto pasara desapercibido.

Vínculos con la familia y el PSOE

La red parece extenderse aún más. La empresa familiar de Susana Sumelzo, secretaria de Estado y cercana a Sánchez, conocida como Sumelzo SA, ha recibido 29 millones en contratos públicos provenientes de administraciones socialistas desde 2018. En 2025, facturó 5,15 millones: 3,82 millones procedentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, un millón de la Diputación de Zaragoza y otros 326.060 del Ministerio de Defensa.

A continuación, un resumen detallado sobre los contratos clave otorgados a Sumelzo SA (en millones de euros):

Año Monto total Fuentes principales 2025 5,15 Confederación Ebro (3,82), Diputación Zaragoza (1), Defensa (0,33) 2024 1,27 Diputación Zaragoza 2023 4,32 Diputación Zaragoza (2,05), Aguas Cuencas (1,41), SEPES (0,05), Defensa (0,12), Ebro (0,70) 2022 7,77 Transición Ecológica (4,27), Defensa (3,49) 2021 2,92 Ejea Caballeros (1,54), Ebro (1,41), Diputación Zaragoza (1,31) 2019 5,21 Comunidad Regantes Ebro (5), Ejea (0,16), Ebro (0,05) 2018 0,10 Ebro

Además, cabe mencionar que Sumelzo está bajo investigación por parte de la UCO debido a un pago por valor de 12.100 euros realizado a Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán, donde ella actuaba como apoderada. Municipios como Ejea de los Caballeros, gobernados por la alcaldesa socialista Teresa Ladrero, así como la Diputación Provincial de Zaragoza bajo el mando de Juan Antonio Sánchez, han mostrado un trato preferencial hacia esta firma.

Mientras tanto, Red.es clama al cielo: auxilio para Begoña, contratos cuestionables para Barrabés y ahora un millón destinado a embellecer su imagen con dinero público. ¿Es esto una mera casualidad o realmente un servicio prestado a la familia presidencial? El lector tiene el juicio final.